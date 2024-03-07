"Щось пішло не так": троє підлітків повисли на карнизі 37-поверхового хмарочоса (відео)

Один із хлопців з рюкзаком на плечах нахилився, щоб поглянути додолу, а двоє інших розмовляли по телефону.

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У центрі Брісбена (Австралія) троє підлітків повисли на карнизі 37-поверхового будинку Admiralty Towers II на вулиці Квін. Приголомшливі кадри були опубліковані у соціальних мережах.

Інцидент, що трапився минулої п'ятниці, 1 березня, зняв зі своєї квартири на сусідній вулиці місцевий житель Бенджамін Херемайя.

"Ми були шоковані, побачивши підлітків, які сиділи на карнизі 30 поверху без жодної страховки. У кімнаті було чимало людей, які не могли повірити власним очам", — розповів свідок.

На відео можна побачити, що виступ розташований над балконом квартири збоку від спільної зони з басейном для мешканців. Один із хлопців з рюкзаком на плечах нахилився, щоб поглянути додолу, а двоє інших розмовляли по телефону.

"Щось пішло не так з їхнім вихованням. Це повне божевілля", — написав під відео один з користувачів мережі.

До слова, комплекс Admiralty Towers II, зведений в 1997 році, найбільший з трьох веж Admiralty — там 193 розкішних апартаментів на 37 поверхах. До послуг жителів критий басейн, спа, сауна, тренажерний зал та інші зручності.

В описі агентства нерухомості Amazing Apartments будівлю називають універсальною, яскравою та зручною, в якій поєднані всі переваги міського життя. У 2020 році один із пентхаусів площею 410 кв.м був проданий за $4 млн.

Експерти зазначають, що нещасні випадки, коли люди падають з балконів, трапляються у Квінсленді досить часто — інколи із трагічними наслідками, як-от загибель 18-річного Чарлі Скотта з Мельбурна у 2019 році в готелі Hilton Surfers Paradise.

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