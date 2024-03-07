"Что-то пошло не так": трое подростков повисли на карнизе 37-этажного небоскреба (видео)

Один из парней с рюкзаком на плечах наклонился, чтобы взглянуть вниз, а двое других разговаривали по телефону.

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В центре Брисбена (Австралия) трое подростков повисли на карнизе 37-этажного здания Admiralty Towers II на улице Квин. Жуткие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Инцидент, случившийся в прошлую пятницу, 1 марта, снял со своей квартиры на соседней улице местный житель Бенджамин Херемайя.

"Мы были шокированы, увидев подростков, которые сидели на карнизе 30 этажа без всякой страховки. В комнате было немало людей, они не могли поверить собственным глазам", — рассказал свидетель.

На видео можно увидеть, что карниз расположен над балконом квартиры сбоку от общей зоны с бассейном для жильцов. Один из парней с рюкзаком на плечах наклонился, чтобы взглянуть вниз, а двое других разговаривали по телефону.

"Что-то пошло не так с их воспитанием. Это полное безумие", — написал под видео один из пользователей сети.

К слову, комплекс Admiralty Towers II, возведенный в 1997 году, самый большой из трех башен Admiralty — там 193 роскошных апартаментов на 37 этажах. К услугам жителей крытый бассейн, спа, сауна, тренажерный зал и другие удобства.

В описании агентства недвижимости Amazing Apartments здание называют универсальным, ярким и удобным, в котором объединены все преимущества городской жизни. В 2020 году один из пентхаусов площадью 410 кв.м был продан за $4 млн.

Эксперты отмечают, что несчастные случаи, когда люди падают с балконов, случаются в Квинсленде довольно часто — иногда с трагическими последствиями, например гибель 18-летнего Чарли Скотта из Мельбурна в 2019 году в отеле Hilton Surfers Paradise.

Напомним, ранее Фокус писал об участнике конкурса Ninja Warrior, который показал в своем Instagram видео с жутким трюком. В кадре он одной рукой держит инфлюенсерку Пию Нидермайер, которая якобы повисла на веревочном мосту в австрийских горах.

Кроме того, мы рассказывали, что экипаж крупнейшего в мире круизного лайнера "Икона морей" компании Royal Caribbean спас 14 человек, которые восемь дней дрейфовали по морю. Туристка наблюдала за маленькой лодочкой из окна ресторана, когда ее пассажиры размахивали большим белым флагом. По прибытии в порт Роатана, что в Гондурасе, пострадавшие покинули борт корабля.