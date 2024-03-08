Діти хотіли погратися: 5-річна дитина знайшла і з'їла отруйну змію

Мати потерпілого звинуватила у трагедії товариша свого сина. За її словами, він навмисно згодував змію її хлопчикові.

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В індійському штаті Біхар 5-річна дитина потрапила до лікарні після того, як з'їла небезпечну отруйну змію. Про це пише ETV Bharat.

Мати дитини Рубі Хатун розповіла, що дізналася від місцевих жителів, що її син разом з іншою дитиною з села знайшли мертву рептилію. Хлопчики разом посмажили її на вогні, а потім з'їли, не розповівши про це дорослим. Після повернення додому його здоров'я погіршилося, тому батьки відвезли свого сина до місцевого медпункту. Пізніше хлопчика направили в лікарню Садар, там лікарі допомогли дитині й зазначили, що її здоров'ю більше нічого не загрожує.

Інцидент стався в селі Хадуї Баріярпур. Під час гри двоє дітей приготували на вогні мертву змію і з'їли її. За словами Хатун, хлопчики знайшли індійського крайта. Пізніше вона звинуватила другу дитину в тому, що він навмисно згодував змію її синові.

"Друга дитина старша за мого хлопчика. Він навмисно приготував і згодував змію моїй дитині, через що її здоров'я погіршилося", — сказала вона.

Видання зазначає, що співробітники поліції не дали жодних коментарів з цього приводу. Обставини, за яких діти з'їли змію, також не були відомі.

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