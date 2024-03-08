Дети хотели поиграть: 5-летний ребенок нашел и съел ядовитую змею

Мать пострадавшего обвинила в случившемся товарища своего сына. По ее словам, он намеренно скормил змею ее мальчику.

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В индийском штате Бихар 5-летний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Об этом пишет ETV Bharat.

Мать ребенка Руби Хатун рассказала, что узнала от местных жителей, что ее сын вместе с другим ребенком из деревни нашли мертвую рептилию. Мальчики вместе пожарили ее на огне, а затем съели, не рассказав об этом взрослым. По возвращении домой его здоровье ухудшилось, поэтому родители отвезли своего сына в местный медпункт. Позже мальчика направили в больницу Садар, там врачи помогли ребенку и отметили, что его здоровью больше ничего не угрожает.

Инцидент произошел в деревне Хадуи Бариярпур. Во время игры двое детей приготовили на огне мертвую змею и съели ее. По словам Хатун, мальчики нашли индийского крайта. Позже она обвинила второго ребенка в том, что он намеренно скормил змею ее сыну.

"Второй ребенок старше моего мальчика. Он намеренно приготовил и скормил змею моему ребенку, из-за чего его здоровье ухудшилось", — сказала она.

Издание отмечает, что сотрудники полиции не дали никаких комментариев по этому поводу. Обстоятельства, при которых дети съели змею, также не были известны.

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