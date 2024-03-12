"Їжа стала паливом": дівчина скинула 47 кг завдяки простому заняттю (відео)

Саманта Абреу багато їла і навіть потай від батьків замовляла їжу. Жінка почувалася пригніченою, але їй допомогли щоденні прогулянки.

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25-річна Саманта Абреу з Мельбурна (Австралія) завжди боролася зі своєю вагою, яка в найважчому стані сягала 113 кг. Молода медсестра знайшла простий спосіб схуднення, яким поділилася зі своїми глядачами в TikTok.

Дівчина розповіла, що ще в дитинстві часто переїдала. Після вечері вона часто їла тости або пластівці й ненавиділа займатися спортом.

"У дитинстві я не любила рух. Я плакала, якщо ми вирушали на прогулянку", — розповіла австралійка.

Вона також таємно замовляла їжу в Uber Eats до того, як її батьки поверталися з роботи.

"У мене були позиви з'їсти так багато, що мені ставало ніяково", — пояснила дівчина.

Жінка важила 113 кг Фото: SWNS

Абреу насилу витримувала 10-годинні робочі зміни через перевтому і боялася, що врешті-решт стане такою ж, як деякі її літні пацієнти, які не можуть встати після падіння. Під час блокування COVID-19 вона почала здійснювати щоденні прогулянки, щоб поліпшити свій психічний стан. Незабаром дівчина зрозуміла, що фізичні вправи — це "благословення" для її тіла. У той самий період австралійка почала практикувати контроль порцій і за рік скинула 47 кг.

Зараз Саманта важить 67,5 кілограма. Дівчина проходить 10 000 кроків на день, чотири дні на тиждень ходить до спортзалу, бігає 5 кілометрів на тиждень і почувається комфортно та безпечно у своєму тілі.

"До роботи медсестрою я була асистентом, а це дуже важка фізична робота. Це було дуже виснажливо. Шалено приємно, що половина цих речей не стомлює мене так, як раніше", — каже вона.

Фото до і після Фото: SWNS

Абреу каже, що рухається "інтуїтивно" і це допомагає їй почуватися спокійно. Вона стверджує, що не стала кардинально змінювати свій раціон, але скоротила кількість споживаної їжі.

"Для мене їжа стала паливом. Тепер я сприймаю це так", — заявила вона.

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