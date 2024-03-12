"Еда стала топливом": девушка сбросила 47 кг благодаря простому занятию (видео)
Саманта Абреу много ела и даже втайне от родителей заказывала еду. Женщина чувствовала себя подавленной, но ей помогли ежедневные прогулки.
25-летняя Саманта Абреу из Мельбурна (Австралия) всегда боролась со своим весом, который в самом тяжелом состоянии достигал 113 кг. Молодая медсестра нашла простой способ похудения, которым поделилась со своими зрителями в TikTok.
Девушка рассказала, что еще в детстве часто переедала. После ужина она часто ела тосты или хлопья и ненавидела заниматься спортом.
"В детстве я не любила движение. Я плакала, если мы отправлялись на прогулку", — рассказала австралийка.
Она также тайно заказывала еду в Uber Eats до того, как ее родители возвращались с работы.
"У меня были позывы съесть так много, что мне становилось не по себе", — объяснила девушка.
Абреу с трудом выдерживала 10-часовые рабочие смены из-за переутомления и боялась, что в конце концов станет такой же, как некоторые ее пожилые пациенты, которые не могут встать после падения. Во время блокировки COVID-19 она начала совершать ежедневные прогулки, чтобы улучшить свое психическое состояние. Вскоре девушка поняла, что физические упражнения — это "благословение" для ее тела. В тот же период австралийка начала практиковать контроль порций и за год сбросила 47 кг.
Сейчас Саманта весит 67,5 килограмма. Девушка проходит 10 000 шагов в день, четыре дня в неделю ходит в спортзал, бегает 5 километров в неделю и чувствует себя комфортно и безопасно в своем теле.
"До работы медсестрой я была ассистентом, а это очень тяжелая физическая работа. Это было очень утомительно. Безумно приятно, что половина этих вещей не утомляет меня так, как раньше", — говорит она.
Абреу говорит, что двигается "интуитивно" и это помогает ей чувствовать себя спокойно. Она утверждает, что не стала кардинально менять свой рацион, но сократила количество потребляемой пищи.
"Для меня еда стала топливом. Теперь я воспринимаю это так", — заявила она.
@samantha_abreuu The mindset shift that helped me lose 45kg / 99lbs explained in 5 minutes. Drop the pressure and begin to enjoy the journey itself and let it take the time it needs to take ✨. Follow along for more tips, advice and guidance 🫶🏼. #weightloss #mindset #perspective #mentalhealthjourney #mentalhealth #fatloss #weightlosstips #fatlosstips #sustainableweightloss #fitness #gymtok #gym #gymmotivation #gymshark #fattofit #weightlosstransformation #weightlossmotivation #weightlossprogress #weightlosscheck #weightlossjourney #fatlosshelp #bodyrecomposition #caloriedeficit #highprotein #movementthatinspires #allornothing #8020 #8020rule #health #healthylife #macrofriendly #fyp #foryou #foryoupage #foryourpage ♬ Storytelling - Adriel
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