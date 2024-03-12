"Еда стала топливом": девушка сбросила 47 кг благодаря простому занятию (видео)

Саманта Абреу много ела и даже втайне от родителей заказывала еду. Женщина чувствовала себя подавленной, но ей помогли ежедневные прогулки.

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25-летняя Саманта Абреу из Мельбурна (Австралия) всегда боролась со своим весом, который в самом тяжелом состоянии достигал 113 кг. Молодая медсестра нашла простой способ похудения, которым поделилась со своими зрителями в TikTok.

Девушка рассказала, что еще в детстве часто переедала. После ужина она часто ела тосты или хлопья и ненавидела заниматься спортом.

"В детстве я не любила движение. Я плакала, если мы отправлялись на прогулку", — рассказала австралийка.

Она также тайно заказывала еду в Uber Eats до того, как ее родители возвращались с работы.

"У меня были позывы съесть так много, что мне становилось не по себе", — объяснила девушка.

Женщина весила 113 кг Фото: SWNS

Абреу с трудом выдерживала 10-часовые рабочие смены из-за переутомления и боялась, что в конце концов станет такой же, как некоторые ее пожилые пациенты, которые не могут встать после падения. Во время блокировки COVID-19 она начала совершать ежедневные прогулки, чтобы улучшить свое психическое состояние. Вскоре девушка поняла, что физические упражнения — это "благословение" для ее тела. В тот же период австралийка начала практиковать контроль порций и за год сбросила 47 кг.

Сейчас Саманта весит 67,5 килограмма. Девушка проходит 10 000 шагов в день, четыре дня в неделю ходит в спортзал, бегает 5 километров в неделю и чувствует себя комфортно и безопасно в своем теле.

"До работы медсестрой я была ассистентом, а это очень тяжелая физическая работа. Это было очень утомительно. Безумно приятно, что половина этих вещей не утомляет меня так, как раньше", — говорит она.

Фото до и после Фото: SWNS

Абреу говорит, что двигается "интуитивно" и это помогает ей чувствовать себя спокойно. Она утверждает, что не стала кардинально менять свой рацион, но сократила количество потребляемой пищи.

"Для меня еда стала топливом. Теперь я воспринимаю это так", — заявила она.

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