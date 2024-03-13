Заважала людям спати: 103-річну пенсіонерку затримали за нічну їзду без прав і страховки

За словами порушниці правил дорожнього руху, вона їхала в гості до друзів, але заблукала у центрі Бондено.

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Близько 1 години ночі у вівторок, 12 березня, поліція міста Бондено, що на півночі Італії, зупинила 103-річну пенсіонерку. Жінка не мала чинного водійського посвідчення, а страховка на її транспортний засіб виявилась простроченою, пише видання Bild.

Тієї ночі правоохоронці отримали численні виклики від місцевих жителів, які повідомляли про білий автомобіль, що безцільно їздить центральними вулицями містечка після опівночі й заважає їм спати.

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Зрештою, патрульним вдалося наздогнати та зупинити транспортний засіб на площі Республіки. Коли вони заглянули у салон машини, то спершу не могли повірити своїм очам, бо, ймовірно, зупинили найстарішого порушника правил дорожнього руху в Італії, а можливо, й у цілій Європі.

Попри поважний вік, громадянці довелося сплатити штраф за керування без водійського посвідчення та відсутність чинної страховки. Її авто конфіскували та відправили на штрафмайданчик.

За словами порушниці, вона їхала в гості до друзів, але заблукала в центрі Бондено. На щастя, її нічні мандри на автомобілі не спричинили ДТП й ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Поліціанти особисто провели пенсіонерку додому, аби по дорозі з нею нічого не трапилося.

До речі, у березні 2023 року Єврокомісія запропонувала впровадити обов'язкову перевірку придатності до водіння та медичне обстеження для осіб старше 70 років кожні п'ять років. Подібна практика вже існує у низці європейських держав — Ірландії, Люксембурзі, Нідерландах та Італії.

Цікаво, що 103-річна італійка, ймовірно, була повністю придатною до керування автомобілем принаймні ще два роки тому, тобто у віці 101 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що 26-річній Софі Мілн з новозеландського Крайстчерча зателефонували представники поліції, бо з багажника її авто стирчав жмут чийогось волосся. Як з’ясувалося, жінка везла у своєму авто дуже реалістичного манекена.

Крім того, 12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти.