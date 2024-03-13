Мешала людям спать: 103-летнюю пенсионерку задержали за ночную езду без прав и страховки

По словам нарушительницы правил дорожного движения, она ехала в гости к друзьям, но заблудилась в центре Бондено.

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Около 1 часа ночи во вторник, 12 марта, полиция города Бондено, что на севере Италии, остановила 103-летнюю пенсионерку. Женщина не имела действующего водительского удостоверения, а страховка на ее транспортное средство оказалась просроченной, пишет издание Bild.

Той ночью правоохранители получили многочисленные вызовы от местных жителей, они сообщали о белом автомобиле, который бесцельно ездит по центральным улицам городка после полуночи и мешает им спать.

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В конце концов, патрульным удалось догнать и остановить транспортное средство на площади Республики. Когда они заглянули в салон машины, то сначала не могли поверить своим глазам, потому что, вероятно, остановили старейшего нарушителя правил дорожного движения в Италии, а возможно, и во всей Европе.

Несмотря на почтенный возраст, гражданке пришлось заплатить штраф за вождение без удостоверения и отсутствие действующей страховки. Ее авто конфисковали и отправили на штрафплощадку.

По словам нарушительницы, она ехала в гости к друзьям, но заблудилась в центре Бондено. К счастью, ее ночные странствия на автомобиле не закончились ДТП и никто в результате инцидента не пострадал.

Полицейские лично провели пенсионерку домой, чтобы по дороге с ней ничего не случилось.

Кстати, в марте 2023 года Еврокомиссия предложила ввести обязательную проверку пригодности к вождению и медицинское обследование для лиц старше 70 лет каждые пять лет. Подобная практика уже существует в ряде европейских государств — Ирландии, Люксембурге, Нидерландах и Италии.

Интересно, что 103-летняя итальянка, вероятно, была полностью пригодной к управлению автомобилем по крайней мере еще два года назад, то есть в возрасте 101 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что 26-летней Софи Милн из новозеландского Крайстчерча позвонили представители полиции, потому что из багажника ее авто торчал клок чьих-то волос. Как выяснилось, женщина везла в своем авто очень реалистичного манекена.

Кроме того, 12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арбори (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские.