Чоловік знайшов вхід у "секретне" підземелля, коли хоронив собаку (фото)

Влітку територію оглядали комунальні служби, але у їхніх записах не було жодних згадок про підземні конструкції.

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Чоловік зі штату Нью-Йорк (США) копав у садку могилу для свого померлого собаки й натрапив на таємниче підземелля. Детальніше про це він розповів на форумі в Reddit.

"Ховали на задньому дворі нашу собаку, яка померла сьогодні о 16-й годині, і натрапили на цю підземну стіну. Її кути не паралельні нашому будинку й не збігається з жодною спорудою довкола. Дуже дивно", — поділився автор допису.

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Збентежений чоловік звернувся до онлайн-спільноти за порадами. Він розповів, що влітку викликав комунальні служби для огляду території, але у їхніх записах не було жодних згадок про підземні конструкції на його земельній ділянці.

Користувачі Reddit відразу почали висувати різноманітні теорії. Одні вважають, що це старий погріб, інші переконані, що такий вигляд мають бункери на випадок ядерної війни.

Більшість юзерів закликали американця припинити розкопки та в жодному разі не намагатися потрапити всередину приміщення, адже наслідки можуть бути непередбачуваними.

Як з’ясувалося пізніше, таємнича стіна, ймовірно, є залишками висохлої вигрібної ями — підземної системи для відведення стічних вод. Такі конструкції були популярними у минулому, але щойно будинки підключали до міської каналізації, потреба у них зникала.

Щоб краще оцінити розміри та стан резервуара, користувачі мережі порадили чоловікові опустити в отвір камеру чи старий телефон та зробити кілька знімків з різних ракурсів. Якщо конструкція ще робоча, вони рекомендують залишити все як є, але задля безпеки засипати відкриті проходи гравієм.

Таємнича стіна, ймовірно, є залишками висохлої вигрібної ями — підземної системи для відведення стічних вод Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 21-річний Аарон Гібсон із шотландського міста Далбітті знайшов у своєму саду бомбу часів Другої світової війни. Побачивши снаряд, чоловік відразу зателефонував співробітникам поліції, які викликали команду фахівців зі знешкодження вибухівки та саперів Королівського військово-морського флоту.

Крім того, 30-річний фермер Флоріан Шмід з австрійського містечка Доберсберг зробив по-справжньому сенсаційне відкриття під час ремонтних робіт у своєму будинку. Доступ до таємного підземелля був ретельно замаскований, тому ніхто і не підозрював про його існування впродовж цілих століть.