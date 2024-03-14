"Зійшли з розуму": клієнт пошкодував, що не подивився на ціни перш ніж поїсти у кафе

Користувач соцмереж зазначив, що їжа була смачною, однак він отримав гарний урок на майбутнє — перевіряти вартість страв та напоїв перед тим, як розраховуватися карткою.

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Відвідувач однієї з кав'ярень Дарвіна (Австралія) впав у ступор, коли отримав у закладі громадського харчування рахунок на 50 доларів (близько 2 тис. грн) лише за чотири позиції з меню — два бутерброди та каву. Про це він розповів на тематичному форумі в Reddit.

Автор допису зайшов до пляжного кафе та замовив дві канапки з яєчнею та беконом, додавши до кожної порцію авокадо. Крім того, клієнт придбав дві склянки охолодженої кави з морозивом.

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Фінальний рахунок також включав додаткову плату в $5 (близько 200 грн) за обслуговування у неділю, через що сума зросла до $50.

"Для скептиків: так, я дійсно заплатив вчора $50 за дві булочки з яєчнею та беконом та дві порції охолодженої кави в одному з пляжних кафе Дарвіна", — йдеться в дописі.

Користувач соцмереж зазначив, що їжа була смачною, проте він отримав гарний урок на майбутнє — перевіряти ціни страв та напоїв перед тим, як розраховуватися карткою.

Люди у коментарях також були неприємно здивовані високими цінами на сніданки у кафе.

"Це божевілля, геть уже зійшли з розуму! А їжа принаймні була смачною?"

"Навіть без недільної доплати за обслуговування це вкрай дорогий сніданок. $9 за охолоджену каву — реально?"

"Я перестала виходити на вулицю, коли курячий шніцель подорожчав з 13 до $20. Живу на пенсію по інвалідності й тепер не можу собі це дозволити"

"Не знаю, мені здається, що це кафе збанкрутує, або люди заробляють дуже багато, щоб їх це хвилювало"

"Матір, тебе пограбували по-крупному. Це просто дно"

"Якби я побачив такі ціни в кафе, то пішов би звідти негайно, нічого не замовивши"

Також деякі юзери зазначили, що хоч ціна двох канапок з яєчнею та беконом, а також кави з морозивом насправді зависока, але $3 за порцію авокадо, на їхню думку, ще можна заплатити.

Остаточний рахунок також включав додаткову плату в $5 (близько 200 грн) за обслуговування у неділю Фото: Reddit

Нагадаємо, це вже не перша подібна історія. Туристка з Австралії, яка відпочивала на Балі, розповіла, як її ошукали у кафе. Жінка заплатила майже 12 американських доларів (близько 450 грн) за маленьку пляшку води об'ємом 380 мл. До того ж їй нарахували податки за послуги, тож в сумі довелося віддати аж 14 доларів (530 грн).

Крім того, австралійка закликала покупців ретельно перевіряти свої чеки у магазинах через прикрий випадок, який нещодавно стався з її матір’ю у супермаркеті Woolworths на півночі Сіднея (Австралія). За словами авторки, касир великої роздрібної мережі стягнув з її родички майже у чотири рази більшу суму, аніж мало бути насправді.