"Чому б і ні": 70-річна жінка руйнує вікові стереотипи молодіжними образами (відео)

За словами австралійки Фей Браун, одягаючись гарно, вона почувається впевненішою і значно молодшою. Часом люди думають, що вона вдвічі молодша, ніж насправді.

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Фраза про те, що вік — лише цифра, набуває нового значення, дивлячись на 70-річну Фей Браун, яка ретельно стежить за собою і своїм стилем. Про це пише Mirror.

Гламурна жінка, незважаючи на свій вік, доволі активна в соціальних мережах і регулярно демонструє користувачам, який гарний вигляд можна мати на восьмому десятку.

Фей Браун ніколи не стримує себе при виборі образів. Це можуть бути відверті вбрання, обтислий одяг і навіть шкіряні штани. У такий спосіб вона самовиражається і дивує людей. Сама 70-річна жінка переконана, що чим старшою вона стає, тим кращий вигляд має.

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Модельєрка з австралійського Мельбурна навіть зізнається, люди часто приймають її за жінку, яка вдвічі молодша за свої роки.

"70 — це нові 50", — говорить про себе Фей Браун, надягаючи короткі шкіряні шорти, чорну майку і довгу накидку білого кольору. Свій образ вона доповнила золотими аксесуарами, після чого опублікувала знятий ролик у соціальній мережі TikTok.

У своїх роликах жінка часто зізнається, що їй подобається розширювати межі. Наприклад, шкіряні штани вона може вдягнути для того, щоб підкреслити свою фігуру і просто тому що, попереду "хороший день".

"Я можу, то чому б і ні", — каже жінка.

Користувачі мережі в захваті від роликів 70-річної Фей Браун, які присвячені стилю. Вони раді, що незважаючи на вік люди продовжують експериментувати і пробувати щось нове, не думаючи про чиюсь думку.

На запитання про секрет молодості жінка відповіла, що займається спортом двічі на тиждень і дотримується всіх корисних правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарю у свої 83-роки вдалося залишитися здоровим, як у молодості. Учасник змагань із триатлону та нейрохірург за сумісництвом продовжує вести активний спосіб життя навіть на дев'ятому десятку років і вважає, що один ключовий елемент врятував його від ранньої смерті.