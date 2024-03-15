"Почему бы и нет": 70-летняя женщина рушит возрастные стереотипы молодежными образами (видео)

По словам австралийки Фэй Браун, одеваясь красиво она чувствует себя увереннее и значительно моложе. Порой люди думают, что она вдвое моложе, чем на самом деле.

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Фраза о том, что возраст — всего лишь цифра, приобретает новое значение при взгляде на 70-летнюю Фэй Браун, которая тщательно следит за собой и своим стилем. Об этом пишет Mirror.

Гламурная женщина, несмотря на свой возраст, достаточно активная в социальных сетях и регулярно демонстрирует пользователям, как можно хорошо выглядеть на восьмом десятке.

Фэй Браун никогда не сдерживает себя при выборе образов. Это могут быть откровенные наряды, обтягивающая одежда и даже кожаные брюки. В такой способ она самовыражается и удивляет людей. Сама 70-летняя женщина убеждена, что чем старше она становится, тем лучше выглядит.

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Модельер из австралийского Мельбурна даже признается, люди часто принимают ее за женщину, которая вдвое моложе своих лет.

"70 — это новые 50", — говорит о себе Фэй Браун, надевая короткие кожаные шорты, черную майку и длинную накидку белого цвета. Свой образ она дополнила золотыми аксессуарами, после чего опубликовала снятый ролик в социальной сети TikTok.

В своих роликах женщина часто признается, что ей нравится расширять границы. К примеру, кожаные брюки она может надеть для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру и просто потому что, впереди "хороший день".

"Я могу, так почему бы и нет", — говорит женщина.

Пользователи сети в восторге от роликов 70-летней Фэй Браун, которые посвящены стилю. Они рады, что несмотря на возраст люди продолжают экспериментировать и пробовать что-то новое, не думая о чьем-то мнении.

На вопрос о секрете молодости женщина ответила, что занимается спортом дважды в неделю и следует всем полезным правилам.

Напомним, ранее сообщалось, что врачу в свои 83-года удалось остаться здоровым, как в молодости. Участник соревнований по триатлону и нейрохирург по совместительству продолжает вести активный образ жизни даже на девятом десятке лет и считает, что один ключевой элемент спас его от ранней смерти.