Врачу в свои 83-года удалось остаться здоровым, как в молодости: он рассказал в чем секрет

Участник соревнований по триатлону и нейрохирург по совместительству продолжает вести активный образ жизни даже на девятом десятке лет и считает, что один ключевой элемент спас его от ранней смерти.

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83-летний врач, ведущий невероятно активный образ жизни и продолжающий работать несмотря на возраст, в свои 40 лет пережил переломный момент, изменивший его отношение к здоровью и жизненной силе. Этот человек, нейрохирург Медицинского центра Питтсбургского университета и преданный триатлонист, столкнулся с проблемой плохого физического и психического здоровья из-за диеты, богатой фастфудом, и отсутствия физических нагрузок. Но он смел изменить свою жизнь на 180 градусов и решил поделиться элементами своего успеха с миром, пишет Business Insider.

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По словам Джозефа Маруна, переломный момент наступил, когда он начал заниматься бегом как средством борьбы с депрессией, постепенно вводя в свою жизнь больше физической активности и улучшая рацион питания. Этот путь привел его к участию в соревнованиях по триатлону Ironman, где он добился поразительного успеха.

Центральным элементом его оздоровительного режима является переход на средиземноморскую диету, известную своими многочисленными преимуществами для здоровья и признанную в качестве превосходного подхода к питанию. В этой диете особое внимание уделяется растительной пище, богатой фруктами, овощами, цельными злаками, фасолью, бобовыми и полезными жирами, в первую очередь оливковым маслом. Она допускает умеренное потребление жирной рыбы и редкие порции красного мяса, соблюдая баланс, который был связан исследованиями со снижением риска сердечных заболеваний, рака и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Важнейшим аспектом его диетической философии является отказ от ультрапереработанных продуктов (УПП). Эти продукты, часто начиненные такими добавками, как соль, сахар и нездоровые жиры, мало похожи на оригинальные ингредиенты и связаны с множеством проблем со здоровьем, включая рак, деменцию и сердечно-сосудистые заболевания. Марун также выступает за отказ от транс-жирных кислот, печально известных своим негативным влиянием на уровень холестерина и здоровье сердца. Несмотря на усилия регуляторов по минимизации их присутствия в продуктах питания, бдительность в отношении этих вредных жиров остается крайне малой.

Сокращение потребления сахара — еще один краеугольный камень его стратегии здоровья. Чрезмерное потребление сахара связано с огромным количеством проблем со здоровьем, включая повышенный риск хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Отдавая предпочтение цельным продуктам питания, а не продуктам УПП, которые часто содержат большое количество добавленных сахаров, можно лучше регулировать уровень сахара в крови и способствовать общему благополучию.

Эта история показывает насколько большим может быть влияние выбора образа жизни на здоровье и долголетие. Придерживаясь диеты, основанной на цельных, минимально обработанных продуктах, и регулярно занимаясь физической активностью, можно значительно повысить качество жизни и ее продолжительность. Путь доктора Маруна от плохого состояния здоровья до превращения в маяк здоровья и выносливости для многих служит мощным свидетельством преобразующего потенциала осознанных изменений в питании и образе жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.