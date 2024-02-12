Лікарю у свої 83-роки вдалося залишитися здоровим, як у молодості: він розповів у чому секрет

Учасник змагань із триатлону і нейрохірург за сумісництвом продовжує вести активний спосіб життя навіть на дев'ятому десятку років і вважає, що один ключовий елемент врятував його від ранньої смерті.

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83-річний лікар, який веде неймовірно активний спосіб життя і продовжує працювати, попри вік, у свої 40 років пережив переломний момент, що змінив його ставлення до здоров'я і життєвої сили. Ця людина, нейрохірург Медичного центру Піттсбурзького університету і відданий тріатлоніст, зіткнулася з проблемою поганого фізичного і психічного здоров'я через дієту, багату на фастфуд, і відсутність фізичних навантажень. Але він смів змінити своє життя на 180 градусів і вирішив поділитися елементами свого успіху зі світом, пише Business Insider.

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За словами Джозефа Маруна, переломний момент настав, коли він почав займатися бігом як засобом боротьби з депресією, поступово вводячи у своє життя більше фізичної активності та покращуючи раціон харчування. Цей шлях привів його до участі в змаганнях із триатлону Ironman, де він домігся дивовижгого успіху.

Центральним елементом його оздоровчого режиму є перехід на середземноморську дієту, відому своїми численними перевагами для здоров'я і визнану як чудовий підхід до харчування. У цій дієті особлива увага приділяється рослинній їжі, багатій на фрукти, овочі, цільні злаки, квасолю, бобові та корисні жири, насамперед оливкову олію. Вона допускає помірне споживання жирної риби і рідкісні порції червоного м'яса, дотримуючись балансу, який був пов'язаний дослідженнями зі зниженням ризику серцевих захворювань, раку і нейродегенеративних розладів, таких як хвороба Альцгеймера.

Найважливішим аспектом його дієтичної філософії є відмова від ультраперероблених продуктів (УПП). Ці продукти, часто начинені такими добавками, як сіль, цукор і нездорові жири, мало схожі на оригінальні інгредієнти і пов'язані з безліччю проблем зі здоров'ям, включно з раком, деменцією і серцево-судинними захворюваннями. Марун також виступає за відмову від транс-жирних кислот, сумнозвісних своїм негативним впливом на рівень холестерину і здоров'я серця. Незважаючи на зусилля регуляторів щодо мінімізації їхньої присутності в продуктах харчування, пильність щодо цих шкідливих жирів залишається вкрай малою.

Скорочення споживання цукру — ще один наріжний камінь його стратегії здоров'я. Надмірне споживання цукру пов'язане з величезною кількістю проблем зі здоров'ям, включно з підвищеним ризиком хронічних захворювань, таких як діабет і серцево-судинні захворювання. Віддаючи перевагу цільним продуктам харчування, а не продуктам УПП, які часто містять велику кількість доданих цукрів, можна краще регулювати рівень цукру в крові та сприяти загальному благополуччю.

Ця історія показує наскільки великим може бути вплив вибору способу життя на здоров'я і довголіття. Дотримуючись дієти, заснованої на цільних, мінімально оброблених продуктах, і регулярно займаючись фізичною активністю, можна значно підвищити якість життя та його тривалість. Шлях доктора Маруна від поганого стану здоров'я до перетворення на маяк здоров'я і витривалості для багатьох слугує потужним свідченням перетворювального потенціалу усвідомлених змін у харчуванні та способі життя.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.