Мужчина в 93 года выглядит и ощущает себя на 40 лет: ученые узнали в чем кроется его секрет

Пожилой чемпион по гребле ломает многие стереотипы о слабости старших людей, демонстрируя физические показатели, которым могут позавидовать молодые спортсмены. Ученые попытались разгадать причину его крепкости.

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В недавнем исследовании, которое привлекло внимание многих, Ричард Морган, 93-летний чемпион по гребле в закрытых помещениях, показал всему миру, что возраст может быть просто цифрой, когда речь идет о физической форме. В возрасте 92 лет Морган продемонстрировал физические способности, которые могли бы впечатлить человека на несколько десятков лет моложе, опровергнув общепринятые представления о старении и здоровье, пишет Deseret News.

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Во время посещения физиологической лаборатории Лимерикского университета Морган принял участие в имитации гребного забега на 2000 метров. Результаты оказались просто поразительными. Его пульс достигал 153 ударов в минуту, превышая показатели, которые обычно считаются максимальными для его возрастной группы. Этот подвиг свидетельствует не только о его выносливости, но и об исключительном здоровье сердечно-сосудистой системы, говорящем о том, что сердце и тело Моргана скорее напоминают здоровых людей в возрасте 30-40 лет.

Состав тела Моргана еще больше подчеркивает его исключительную физическую форму. С процентом жира в организме в 15% он относится к категории людей с отличной физической формой. Примечательно, что 80% его массы тела составляют мышцы — соотношение, которому могли бы позавидовать многие молодые спортсмены.

Авторы исследования обратили внимание на кинетику поглощения кислорода Морганом, которая сопоставима с кинетикой здоровых молодых людей. Это сравнение имеет большое значение, поскольку позволяет предположить, что способность организма эффективно использовать кислород, являющаяся ключевым фактором физической работоспособности, может сохраняться даже в преклонном возрасте. Это открытие может изменить наше понимание процесса старения и возможности сохранения физического здоровья на протяжении всей жизни.

Так в чем же секрет Моргана? Оказывается, его подход к фитнесу одновременно прост и дисциплинирован. Его режим включает в себя сочетание интенсивности тренировок: большинство из них — умеренные, меньшая часть — более сложные, и совсем небольшая часть — очень энергичные. Он постоянно придерживается такого режима, ежедневно проплывая около 30 километров. Кроме того, Морган придерживается высокобелковой диеты, чтобы поддержать свои тренировки, потребляя больше белка, чем в среднем рекомендуется для людей его веса.

Интересно, что Морган начал заниматься греблей только в 73 года, доказывая, что никогда не поздно начать свое оздоровительное фитнес-путешествие. Его история — убедительное напоминание о пользе регулярных физических упражнений и сбалансированной диеты, независимо от возраста.

Это исследование не только демонстрирует удивительные физические возможности человека, но и открывает новые нюансы понимания того, как старение влияет на организм. Оно позволяет предположить, что при правильном выборе образа жизни человек может поддерживать высокий уровень физической формы и, возможно, противостоять некоторым ухудшениям, обычно связанным с возрастом. История Моргана — это маяк вдохновения, показывающий, что возрастные барьеры могут быть преодолены, и она создает прецедент для будущих исследований старения, здоровья и физических возможностей нашего тела.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.