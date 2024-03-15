Рідкісний випадок: дитина народилася з 10-сантиметровим хвостом, що росте зі спини (фото)

Педіатр доктор Лі показав у соцмережах дивовижні кадри незвичайного наросту. Примітно, що це вже не перший подібний випадок.

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У Китаї народилася дитина з чотиридюймовим (10 см) хвостом, що росте зі спини. Про цей вкрай рідкісний випадок пише Metro.

Педіатр доктор Лі показав у соцмережах дивовижні кадри після народження дитини в дитячій лікарні Ханчжоу. За його словами, незвичайний наріст, найімовірніше, є результатом неповної дегенерації. Він також підозрює, що у дитини зміщений спинний мозок.

Магнітно-резонансна томографія спинного мозку (МРТ) пізніше підтвердила ці підозри.

Видання уточнює, що зміщення спинного мозку — це стан, за якого спинний мозок аномально прикріплений до навколишніх тканин, як правило, в основі хребта. У разі перетяжки спинного мозку ці рухи обмежені, що може призвести до різних неврологічних проблем.

У соцмережах показали дивовижні кадри дитини з хвостом Фото: AsiaWire

Примітно, що це не перший випадок народження дитини з хвостом у Китаї. У 2014 році п'ятимісячний Нуо Нуо народився зі spina bifida — вродженим порушенням розвитку, за якого в хребті утворюється пролом. Через кілька днів після народження його засмучена мати помітила, що в дитини з'явився хвіст, який виріс до п'яти сантиметрів у довжину.

Побоюючись за майбутнє свого сина, мати Нуо Нуо звернулася до хірургів із проханням знайти спосіб видалити наріст. Однак лікарі відмовилися від операції і сказали, що нічим не можуть допомогти дитині, оскільки хвіст пов'язаний з її нервовою системою і його видалення призведе до незворотних ушкоджень.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.

Також стало відомо, що помер чоловік, який 70 років прожив з апаратом "Залізні легені". Пол Олександр перехворів на поліомієліт і відтоді був паралізований нижче шиї. Виживати йому допомагав апарат "Залізні легені". Він допоміг чоловікові досягти багатьох цілей у житті.