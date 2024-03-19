Чоловік тримав алігатора в басейні свого шикарного будинку і дозволяв дітям гладити його

Тварина важила 340 кг, а її довжина становила 3,4 метра. У рептилії виявили безліч проблем зі здоров'ям, включно зі сліпотою на обидва ока та ускладненнями з хребтом.

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У США чоловік, у якого був 30-річний домашній алігатор, тримав тварину в спеціально побудованому наземному басейні, причому людям дозволялося заходити у воду, щоб погладити величезного звіра. Про це пише Daily Star.

Рептилію вилучили з будинку на півночі штату Нью-Йорк, де її незаконно утримував чоловік, якого відчитали за серйозну загрозу для суспільства. При вазі в 750 фунтів (340 кг) алігатор важив стільки ж, скільки ведмідь гризлі, а його довжина становила 11 футів (3,4 м).

Тварину було вилучено Департаментом охорони навколишнього середовища штату в середу, 13 березня. Після знахідки співробітники правоохоронних органів поділилися знімками рептилії, заявивши, що вона має безліч проблем зі здоров'ям, включно зі сліпотою на обидва ока й ускладненнями з хребтом.

Поліція була попереджена про існування цього небезпечного для суспільства звіра і відвідала будинок, після того, як їм повідомили, що власник побудував наземний басейн для утримання своєї незвичайної домашньої тварини. Він навіть дозволяв людям заходити у воду, щоб доторкнутися до алігатора, поки його не вилучили й не перевезли в інше місце, щоб він жив із ліцензованим опікуном доти, доки не буде знайдено більш постійне рішення.

Тварину було вилучено Департаментом охорони навколишнього середовища штату Фото: ECOs

Раніше у чоловіка, ім'я якого не називають, була ліцензія на утримання алігатора, але термін її дії закінчився 2021 року, і її так і не було продовжено. Після візиту до штату було встановлено, що місце, де утримували алігатора, не відповідає стандартам безпеки.

У більшості штатів США володіння алігатором заборонене законом, якщо тільки у громадянина немає ліцензії на утримання небезпечної тварини, виданої Департаментом охорони навколишнього середовища. У тих штатах, де ліцензію все ж видають, власники алігаторів повинні звертатися по відповідні дозволи і піддаватися перевіркам.

Раніше Фокус повідомляв, що в США група велосипедисток врятувала подругу з пащі пуми. Лейтенант поліції Ерік Олсон назвав дії відважних жінок героїчними. Нещодавно Кері Бергер, Енні Білотта і Тіш Вільямс розповіли про всі труднощі боротьби з небезпечним хижаком.

Також стало відомо, що жінка допомогла чоловікові відбитися від "хитрого" крокодила колодою. Ентоні Жубер був на межі смерті, якби не самовіддане втручання його дружини. Жінка розповіла, що побачила чоловіка по пояс у пащі тварини і вирішила діяти.