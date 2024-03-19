Повзала біля ніг: жінка знайшла у своєму автомобілі 1,5-метрову змію (відео)

Налякана іспанка зупинилась, вибігла на узбіччя й негайно повідомила про цей випадок правоохоронців.

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У столиці Іспанії стався незвичайний інцидент — жінка звернулася за допомогою до співробітників патрульної поліції через те, що в її автівку заповзла справжня змія. Детальніше про цей випадок написало місцеве видання El Mundo.

Повідомляється, що іспанка їхала на 5-му кілометрі автомагістралі А-4 близько 21:45 у п’ятницю, 15 березня. У якийсь момент вона випадково помітила біля своїх ніг 1,5-метрову рептилію, що спокійно повзала по салону.

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Налякана жінка зупинилась, вибігла на узбіччя й негайно повідомила про цей випадок правоохоронців. Прибувши на місце події, вони впевнились, що це не помилка, й звернулися по допомогу до відповідних служб. Фахівці вилучили змію з автомобіля й передали її до Центру порятунку тварин (CRAS).

Згодом з'ясувалося, що виявлений плазун належить до виду кукурудзяного вужа. Свою назву вони отримали за візуальну схожість з кукурудзяними качанами.

Ці змії поширені в штатах Мериленд та Нью-Джерсі (США), можуть сягати 1,5 метра завдовжки, проте не є отруйними чи небезпечними для людини, саме тому їх часто тримають вдома як домашніх тварин. Швидше за все, рептилія шукала джерело тепла й сховалась всередині машини.

Наразі зоозахисники намагаються знайти власника тварини.

До речі, це уже далеко не перший подібний випадок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Ймовірно, це був звичайний деревний вуж. Він проліз у салон машини через двері, що були відчиненими на ніч.

Крім того, жителька міста Фінікс (штат Аризона, США) виявила біля вхідних дверей свого будинку смертоносну змію. Жінка була шокована, почувши дзижчання плазуна й терміново покликала на допомогу експертів.