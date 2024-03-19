Постраждав від СРСР: який вигляд має найбільш "ядерне" місто на Землі (фото)

У серпні минулого року виповнилося 32 роки відтоді, як Казахстан закрив ядерний полігон, на якому протягом 40 років проводили сотні наземних і підземних ядерних випробувань.

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Місто Курчатов у Казахстані перебувало під контролем радянської влади, яка випробувала тут сотні ядерних і водневих бомб, унаслідок чого було заражено територію площею понад 18 300 кв. км. Про це пише Daily Star.

Найбільш "ядерне" місто на Землі нині відоме завдяки закинутим бункерам, вирвам від вибухів і навіть так званому "атомному озеру". Курчатов у Східному Казахстані, що колись входив до складу СРСР, був центром операцій на Семипалатинському ядерному полігоні (СІЯП). Це було закрите місто, тобто ніхто не міг в'їхати або виїхати з нього без дозволу влади.

У серпні минулого року виповнилося 32 роки відтоді, як Казахстан закрив ядерний полігон, на якому протягом 40 років проводили сотні наземних і підземних ядерних випробувань. Вони призвели до радіоактивного забруднення території площею понад 18 300 квадратних кілометрів.

За словами тих, хто живе в Курчатові, його жителі тяжко хворі. Режисери Томас Браг і Стаффан Тейлор відвідали місто для свого документального фільму і поговорили з місцевими жителями. Одна жінка, Надія Головіна, розповіла, що стала неусвідомленим свідком сотень надсекретних вибухів.

"Ми не знали, що все так погано. Зараз усі пишуть і говорять про це. А тоді що ми знали? Ми нічого не знали. Тільки те, що викладали в школі. Нам говорили, щоб ми йшли з дому, якщо він завалиться, відчиниться вікно або дверцята грубки й посиплеться попіл. Навіть люстри гойдалися", — сказала вона.

Жителі міста розповідають про постійні проблеми зі здоров'ям Фото: imageBROKER RF

Інша жінка, Любов Філіна, заявила, що ядерні залишки викликають рак у жителів.

"Звичайно, це вплинуло на здоров'я людей. Вони хворіють на рак. Усі помирають від раку. Була радіація, і люди почали хворіти. Є книжки з лікарні, де записані тільки випадки опромінення й анемії. Ми тоді були дітьми та нічого не розуміли. Навіть дорослі не знали, що грибоподібна хмара небезпечніша за вібрацію чи розбиті вікна", — розповіла вона.

На території міста залишиш покинуті бункери Фото: imageBROKER RF

Газета The Sun повідомила, що Радянський Союз винайшов, випробував і підірвав 456 своїх атомних і водневих бомб у цьому районі. Найстрашніший із вибухів стався 15 січня 1965 року, коли фахівці випробували водневу бомбу, яка в 11 разів перевершувала за силою бомбу для Хіросіми, що знищила японське місто 1945 року.

Прилеглу річку було переспрямовано, щоб заповнити кратер, що залишився після вибуху, і утворилося те, що місцеві жителі тепер називають "атомним озером".

Місцеві жителі називають штучно створену водойму "атомним озером" Фото: imageBROKER RF

У 1989 році, після того, як про цю діяльність стало відомо широкій громадськості, казахський регіональний уряд звернувся до Радянського Союзу з проханням припинити випробування в цьому районі. Перемога прийшла після двох років антиатомних зусиль, що збіглися з розпадом СРСР.

Видання зазначає, що населення скоротилося з одного мільйона осіб загалом по області до лише кількох тисяч. Жителі отримують державну допомогу за проживання в забрудненій зоні, але скаржаться, що вона мізерна. Навколо найбільш забруднених районів створено заборонену зону, яку патрулюють охоронці.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.