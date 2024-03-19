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МирФан

Пострадал от СССР: как выглядит самый "ядерный" город на Земле (фото)

Город Курчатов, Казахстан, закрытый город, секретный город, испытания ядерного оружия, взрывы, ядерный полигон, радиация, рак
Фото: imageBROKER RF | В закрытый город никто не мог въехать или выехать из него без разрешения властей

В августе прошлого года исполнилось 32 года с тех пор, как Казахстан закрыл ядерный полигон, на котором в течение 40 лет проводились сотни наземных и подземных ядерных испытаний.

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Город Курчатов в Казахстане находился под контролем советских властей, которые испытали здесь сотни ядерных и водородных бомб, в результате чего была заражена территория площадью более 18 300 кв. км. Об этом пишет Daily Star.

Самый "ядерный" город на Земле сейчас известно благодаря заброшенными бункерами, воронками от взрывов и даже так называемое "атомное озеро". Курчатов в Восточном Казахстане, некогда входившем в состав СССР, был центром операций на Семипалатинском ядерном полигоне (СИЯП). Это был закрытый город, то есть никто не мог въехать или выехать из него без разрешения властей.

В августе прошлого года исполнилось 32 года с тех пор, как Казахстан закрыл ядерный полигон, на котором в течение 40 лет проводились сотни наземных и подземных ядерных испытаний. Они привели к радиоактивному загрязнению территории площадью более 18 300 квадратных километров.

По словам тех, кто живет в Курчатове, его жители тяжело больны. Режиссеры Томас Браг и Стаффан Тейлор посетили город для своего документального фильма и побеседовали с местными жителями. Одна женщина, Надежда Головина, рассказала, что стала неосознанным свидетелем сотен сверхсекретных взрывов.

"Мы не знали, что все так плохо. Сейчас все пишут и говорят об этом. А тогда что мы знали? Мы ничего не знали. Только то, что преподавали в школе. Нам говорили, чтобы мы уходили из дома, если он рухнет, откроется окно или дверца печки и посыплется пепел. Даже люстры качались", — сказала она.

Город Курчатов, Казахстан, закрытый город, секретный город, испытания ядерного оружия, взрывы, ядерный полигон, радиация, рак Fullscreen
Жители города рассказывают о постоянных проблемах со здоровьем
Фото: imageBROKER RF

Другая женщина, Любовь Филина, заявила, что ядерные остатки вызывают рак у жителей.

"Конечно, это повлияло на здоровье людей. Они болеют раком. Все умирают от рака. Была радиация, и люди начали болеть. Есть книги из больницы, где записаны только случаи облучения и анемии. Мы тогда были детьми и ничего не понимали. Даже взрослые не знали, что грибовидное облако опаснее вибрации или разбитых окон", — рассказала она.

Город Курчатов, Казахстан, закрытый город, секретный город, испытания ядерного оружия, взрывы, ядерный полигон, радиация, рак Fullscreen
На территории города осталишь заброшенные бункеры
Фото: imageBROKER RF

Газета The Sun сообщила, что Советский Союз изобрел, испытал и взорвал 456 своих атомных и водородных бомб в этом районе. Самый страшный из взрывов произошел 15 января 1965 года, когда специалисты испытали водородную бомбу, в 11 раз превосходящую по силе бомбу для Хиросимы, уничтожившую японский город в 1945 году.

Близлежащая река была перенаправлена, чтобы заполнить кратер, оставшийся после взрыва, и образовалось то, что местные жители теперь называют "атомным озером".

Город Курчатов, Казахстан, закрытый город, секретный город, испытания ядерного оружия, взрывы, ядерный полигон, радиация, рак Fullscreen
Местные жители называют искуственно созданный водоем "атомным озером"
Фото: imageBROKER RF

В 1989 году, после того как об этой деятельности стало известно широкой общественности, казахское региональное правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой прекратить испытания в этом районе. Победа пришла после двух лет антиатомных усилий, совпавших с распадом СССР.

Издание отмечает, что население сократилось с одного миллиона человек в целом по области до всего нескольких тысяч. Жители получают государственные пособия за проживание в загрязненной зоне, но жалуются, что они мизерны. Вокруг наиболее загрязненных районов создана запретная зона, которую патрулируют охранники.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.