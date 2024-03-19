Пострадал от СССР: как выглядит самый "ядерный" город на Земле (фото)

В августе прошлого года исполнилось 32 года с тех пор, как Казахстан закрыл ядерный полигон, на котором в течение 40 лет проводились сотни наземных и подземных ядерных испытаний.

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Город Курчатов в Казахстане находился под контролем советских властей, которые испытали здесь сотни ядерных и водородных бомб, в результате чего была заражена территория площадью более 18 300 кв. км. Об этом пишет Daily Star.

Самый "ядерный" город на Земле сейчас известно благодаря заброшенными бункерами, воронками от взрывов и даже так называемое "атомное озеро". Курчатов в Восточном Казахстане, некогда входившем в состав СССР, был центром операций на Семипалатинском ядерном полигоне (СИЯП). Это был закрытый город, то есть никто не мог въехать или выехать из него без разрешения властей.

В августе прошлого года исполнилось 32 года с тех пор, как Казахстан закрыл ядерный полигон, на котором в течение 40 лет проводились сотни наземных и подземных ядерных испытаний. Они привели к радиоактивному загрязнению территории площадью более 18 300 квадратных километров.

По словам тех, кто живет в Курчатове, его жители тяжело больны. Режиссеры Томас Браг и Стаффан Тейлор посетили город для своего документального фильма и побеседовали с местными жителями. Одна женщина, Надежда Головина, рассказала, что стала неосознанным свидетелем сотен сверхсекретных взрывов.

"Мы не знали, что все так плохо. Сейчас все пишут и говорят об этом. А тогда что мы знали? Мы ничего не знали. Только то, что преподавали в школе. Нам говорили, чтобы мы уходили из дома, если он рухнет, откроется окно или дверца печки и посыплется пепел. Даже люстры качались", — сказала она.

Жители города рассказывают о постоянных проблемах со здоровьем Фото: imageBROKER RF

Другая женщина, Любовь Филина, заявила, что ядерные остатки вызывают рак у жителей.

"Конечно, это повлияло на здоровье людей. Они болеют раком. Все умирают от рака. Была радиация, и люди начали болеть. Есть книги из больницы, где записаны только случаи облучения и анемии. Мы тогда были детьми и ничего не понимали. Даже взрослые не знали, что грибовидное облако опаснее вибрации или разбитых окон", — рассказала она.

На территории города осталишь заброшенные бункеры Фото: imageBROKER RF

Газета The Sun сообщила, что Советский Союз изобрел, испытал и взорвал 456 своих атомных и водородных бомб в этом районе. Самый страшный из взрывов произошел 15 января 1965 года, когда специалисты испытали водородную бомбу, в 11 раз превосходящую по силе бомбу для Хиросимы, уничтожившую японский город в 1945 году.

Близлежащая река была перенаправлена, чтобы заполнить кратер, оставшийся после взрыва, и образовалось то, что местные жители теперь называют "атомным озером".

Местные жители называют искуственно созданный водоем "атомным озером" Фото: imageBROKER RF

В 1989 году, после того как об этой деятельности стало известно широкой общественности, казахское региональное правительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой прекратить испытания в этом районе. Победа пришла после двух лет антиатомных усилий, совпавших с распадом СССР.

Издание отмечает, что население сократилось с одного миллиона человек в целом по области до всего нескольких тысяч. Жители получают государственные пособия за проживание в загрязненной зоне, но жалуются, что они мизерны. Вокруг наиболее загрязненных районов создана запретная зона, которую патрулируют охранники.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.