Вміє говорити привіт: ворона вже 26 років ходить снідати в один і той самий бар (відео)

Багато років тому господарі закладу врятували птаха після того, як він випав із гнізда, і відтоді на нього чекають із розпростертими обіймами та спеціальною стравою.

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Щоранку, тільки-но відчиняється бар готелю Solymar у Посада-де-Льянес, Астурія (Іспанія), його відвідує ворон Пако, найособливіший і найвідданіший клієнт на сьогодні. Птах приходить до закладу на сніданок уже 26 років, не пропустивши жодного дня. Про це пише 20Minutos.

Власники кав'ярні чекають на свого пернатого друга з розпростертими обіймами та гарною порцією їжі, щоб дати йому достатньо енергії на весь день. У них навіть є спеціальна страва з його ім'ям. Офіціанти кажуть, що "ворон один із членів родини". Однак Пако є одним із найвимогливіших клієнтів і не задовольняється малим.

"Ви даєте йому меню, і він завжди вибирає те, що хоче", — пояснює один із працівників ресторану.

Власник готелю Лукас Фернандес розповів, що птах випав із гнізда і його підібрали разом із двома іншими, але вижив тільки він, і відтоді не хоче відлітати. Чотирнадцять років тому Пако ледь не довелося розпрощатися з улюбленим сніданком, оскільки скарга загрожувала його перебуванню в закладі, але врешті-решт влада дозволила йому залишитися там.

Пако є одним із найвимогливіших клієнтів Фото: 20 minutos

Тепер птах став зіркою соціальних мереж після того, як власники готелю опублікували відео, на якому він у барі говорить "привіт" (Hola). Тварина вміє розмовляти і дуже ввічливо, без вагань вітає всіх, хто заходить поїсти. Ті, хто її знає, описують її як "феномен", а ті, хто не знає, розчулюються і не наважуються прийти до ресторану.

"Усі мої знайомі розповідали мені про Пако", — каже один із відвідувачів.

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