Стародавні велетні: в печері знайдено рештки людей загадкової раси (фото)

Гірничий інженер Джон Рід натрапив на моторошні знахідки у печері Лавлок, що в американському штаті Невада.

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Чутки про існування стародавньої раси гігантів, що населяли печерні системи Неваді (США), здавалися лише легендами упродовж багатьох років. Однак недавні знахідки мандрівників та археологів доводять, що міфи про "рудоволосих канібалів-велетнів", відомих як Сі-Те-Ках, можуть виявитися правдою. Детальніше про це пише видання Daily Star.

Гірничий інженер Джон Рід у 1930-х роках натрапив на моторошні знахідки у печері Лавлок (Невада, США). У своїх записах дослідник згадує про скелет заввишки близько 2,3 м, що належав, за його словами, одному з "велетнів стародавньої раси".

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Ще раніше, у 1924 році, археолог Ллевелін Лемонт Лауд під час розкопок у цій печері виявив артефакти, що належали тамтешнім корінним мешканцям, а також людські рештки, серед яких, як стверджується, був похований велетень з помаранчевим волоссям заввишки 2,3 м.

"Вони були настільки високими, що від колін та нижче дорівнювали довжині звичайної людини середнього зросту", — запевняв археолог.

Зафіксовані й дані про ще вищих представників таємничої раси: у стародавньому фольклорі, записаному іспанським конкістадором Педро Сьєсою де Леоном, згадуються люди заввишки 10 футів (понад 3 метри).

Артефакти з печери Лавлок (Невада, США) Фото: Wikimedia Commons Артефакти з печери Лавлок (Невада, США) Фото: Wikimedia Commons

"Ці височезні звірі припливли морем на плотах з очерету, схожих на великі човни", — розповідав він у своїх працях.

До речі, у легендах корінних американців людей застерігають в жодному разі не заходити до оселі рудоволосих велетнів, що ховаються у глибоких печерах. Звісно, правдивість деяких стародавніх переказів можна поставити під сумнів, але нові знахідки решток незвичайно високих людей продовжують навіювати жах на місцевих жителів та підігрівати інтерес до цієї теми.

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