Перший чоловік із чипом у мозку несподівано почав уночі грати в комп'ютерні ігри

Учасник експерименту каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо захопився стратегією Civilization 6.

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Ноланд Арбо – перша людина, якій імплантували мозковий чіп Neuralink Ілона Маска, нарешті отримавши повний контроль над пристроєм й поділився неочікуваними змінами у своїй поведінці. Про це пише видання Metro.

У нещодавньому відео чоловік продемонстрував, як може змагатися у шахи силою думки за допомогою чипа, а тепер зізнався, що не спить ночами через захоплення комп’ютерними іграми, зокрема стратегію Civilization 6.

Геймер-авантюрист Ноланд каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо проходив завдання в комп’ютерній грі.

"Це велика гра, вона забирає багато сил й часу, яку я витрачаю на неї. Тепер мені доводиться турбуватися про багато речей, наприклад, про пролежні", — визнав він, але додав, що не шкодує про безсоння, адже уперше після нещасного випадку і паралічу нижче плечей йому вдалося повністю контролювати ігровий процес розумом.

Ноланд каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо проходив завдання в комп"ютерній грі Фото: Twitter/Steam

До речі, чип Neuralink дозволяє людині взаємодіяти з комп'ютером або мобільним пристроєм силою думки, що, очевидно, надзвичайно корисно для тих, хто має проблеми зі здоров’ям, як Арбо, або не може впоратись з використанням звичайних інтерфейсів.

Наразі Ноланд є першопрохідцем у використанні цієї новітньої технології, однак Ілон Маск сподівається, що в майбутньому вона стане доступнішою для широкого загалу і полегшить повсякденне життя великій кількості людей.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив у соцмережі X, про те, що 29-річний Ноланд Арбо почувається добре і навіть може грати в шахи. Хлопець повністю паралізований, але це не завадило йому рухати шахові фігури на дошці, щоправда, не справжні, а "електронні".

Втім не все так однозначно, дослідники провели випробування на тваринах і заявили, що з піддослідними відбувалися жахливі речі після вживлення їм чіпа. Зокрема, стало відомо про те, що кілька мавп загинули під час досліджень з імплантації мозкового чипа.