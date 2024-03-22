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Перший чоловік із чипом у мозку несподівано почав уночі грати в комп'ютерні ігри

Ноланд Арбо, перша людина, якій імплантували мозковий чіп Neuralink Ілона Маска, експеримент, операція, винаходи, курйози
Фото: Twitter/Steam | Ноланд Арбо почав фанатично грати в Civilization 6

Учасник експерименту каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо захопився стратегією Civilization 6.

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Ноланд Арбо – перша людина, якій імплантували мозковий чіп Neuralink Ілона Маска, нарешті отримавши повний контроль над пристроєм й поділився неочікуваними змінами у своїй поведінці. Про це пише видання Metro.

У нещодавньому відео чоловік продемонстрував, як може змагатися у шахи силою думки за допомогою чипа, а тепер зізнався, що не спить ночами через захоплення комп’ютерними іграми, зокрема стратегію Civilization 6.

Геймер-авантюрист Ноланд каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо проходив завдання в комп’ютерній грі.

"Це велика гра, вона забирає багато сил й часу, яку я витрачаю на неї. Тепер мені доводиться турбуватися про багато речей, наприклад, про пролежні", — визнав він, але додав, що не шкодує про безсоння, адже уперше після нещасного випадку і паралічу нижче плечей йому вдалося повністю контролювати ігровий процес розумом.

Ноланд Арбо, перша людина, якій імплантували мозковий чіп Neuralink Ілона Маска, експеримент, операція, винаходи, курйози Fullscreen
Ноланд каже, що не спав упродовж 8 годин — до 6 ранку, бо проходив завдання в комп"ютерній грі
Фото: Twitter/Steam

До речі, чип Neuralink дозволяє людині взаємодіяти з комп'ютером або мобільним пристроєм силою думки, що, очевидно, надзвичайно корисно для тих, хто має проблеми зі здоров’ям, як Арбо, або не може впоратись з використанням звичайних інтерфейсів.

Наразі Ноланд є першопрохідцем у використанні цієї новітньої технології, однак Ілон Маск сподівається, що в майбутньому вона стане доступнішою для широкого загалу і полегшить повсякденне життя великій кількості людей.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив у соцмережі X, про те, що 29-річний Ноланд Арбо почувається добре і навіть може грати в шахи. Хлопець повністю паралізований, але це не завадило йому рухати шахові фігури на дошці, щоправда, не справжні, а "електронні".

Втім не все так однозначно, дослідники провели випробування на тваринах і заявили, що з піддослідними відбувалися жахливі речі після вживлення їм чіпа. Зокрема, стало відомо про те, що кілька мавп загинули під час досліджень з імплантації мозкового чипа.