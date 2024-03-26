Двері "Титаніка", що врятували головну героїню, було продано за $718 тисяч (фото, відео)

Шматок бальзового дерева з фільму 1997 року став одним із пам'ятних предметів, які продали в рамках заходу "Скарби планети Голлівуд".

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Знакові двері зі знаменитого фільму "Титанік" Джеймса Кемерона стали одними з кількох культових голлівудських реквізитів, проданих на аукціоні Heritage Auctions. Торги відбулися в американському місті Даллас, штат Техас. Про це пише The Hollywood Reporter.

Двері, які врятували головну героїню Розу у виконанні Кейт Вінсет і прирекли Джека (Леонардо Ді Капріо), було продано за 718 750 доларів. Загалом аукціонний дім заробив 15,68 мільйона доларів під час заходу, який вони назвали "Скарби планети Голлівуд".

Знаковий шматок бальзового дерева з фільму "Титанік" 1997 року став одним із пам'ятних предметів, що приніс найбільшу суму, обійшовши такі культові реквізити, як батіг Індіани Джонса з "Храму долі" та сокира Джека Ніколсона з "Сяйва". Видання зазначає, що хоча на аукціоні заведено називати цей предмет дверима, насправді це частина дверної коробки над входом у зал першого класу корабля. Крім того, шифонову сукню Кейт Вінслет, у якій вона знімалася у фіналі фільму, було продано за 125 000 доларів.

Шматок дерева продали за 718 750 доларів Фото: 20th Century Fox

Інші реквізити, продані на аукціоні:

Батіг Гаррісона Форда з "Храму долі" встановив рекорд, ставши найдорожчим реквізитом із франшизи (525 000 доларів). Також було продано набір із трьох каменів Санкари з фільму (100 000 доларів), а також "чашу теслі" Святого Грааля з "Останнього хрестового походу" (87 500 доларів);

Червоно-рожева куля для боулінгу Білла Мюррея з фільму "Кінгпін" (350 000 доларів);

Сокира Ніколсона з фільму "Сяйво" (125 000 доларів);

Чорний костюм симбіонта Тобі Магуайра з "Людини-павука 3" (125 000 доларів);

Хитрий балончик із кремом для гоління, який Вейн Найт використовував для контрабанди ембріонів динозаврів у "Парку Юрського періоду" (250 000 доларів).

Шанувальники вже давно обговорюють, чи помістилися б Джек і Роуз на панелі, що теоретично врятувало б Джека від замерзання в останні хвилини фільму, відзначеного премією "Оскар". Минулого року, в день 25-річчя фільму, режисер Джеймс Кемерон перевірив, чи змогли б вони поміститися на панелі разом з командою вчених і каскадерів.

"Джек міг би вижити, але є багато змінних... і я думаю, що його думки були: "Я не зроблю жодної речі, яка наразить її на небезпеку". І це на 100 відсотків відповідає його характеру", — зазначив режисер.

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