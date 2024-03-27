"Люди дивилися": жінка перенесла 20 операцій через родиму пляму на обличчі (фото)

Даніель Ліппл із самого дитинства мала інший вигляд через рідкісну хворобу. Довгі роки дівчина намагалася змінити свою зовнішність шляхом хірургічних втручань.

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28-річна Даніель Ліппл зі США, яка народилася з великою родимою плямою на обличчі, каже, що багато людей засуджують її за спроби позбутися її. Про це пише Daily Star.

У дівчини судинна мальформація. Це аномальний розвиток кровоносних судин у нижній частині обличчя, на шиї та на внутрішній стороні рота і горла. З однорічного віку вона робить лазерні операції, щоб освітлити родиму пляму і вважає, що на сьогодні перенесла близько 20 операцій.

Даніель каже, що батьки виховували її так, щоб вона ніколи не вважала свою "аномалію" чимось поганим, але вона вирішила продовжити лікування, оскільки вона може викликати кровотечі. Дівчина відчуває, що це частина її, але її засмучує, коли незнайомі люди кажуть, що вона не повинна її позбуватися.

"Багато людей кажуть мені, що я не повинна змінювати себе. Вони кажуть: "Ти не можеш це приховати, такою вже ти створена" Люди дивилися на мене. Я ставлюся до свого тіла інакше, ніж вони до свого. У деякі дні я люблю його. А іноді мене це дуже засмучує", — сказала Даніель з Детройта.

З раннього віку дівчина робила операції Фото: SWNS Дівчина розповідає про свою історію в TikTok Фото: SWNS

Американка зазначила, що їй пощастило, що з неї не знущалися через рідну пляму, але люди дивилися на неї й ставили запитання її батькам. Вони прийняли рішення лікувати родиму пляму Даніель з раннього віку і в дитинстві відвели її на кілька лазерних операцій. Коли їй було 13 років, Даніель довелося зробити операцію на нижній губі, оскільки вона почала рости через надмірний приплив крові. Вона пройшла склеротерапію — процедуру, під час якої в губу вводиться розчин, щоб перекрити кровопостачання.

"Це була найстрашніша операція, яку я перенесла. Вона спричинила опік третього ступеня. Це було дуже неприємно", — додала вона.

Потім у 15 років Даніель зробила дві пластичні операції, щоб ще більше зменшити розмір нижньої губи. Згодом Даніель стала більш впевненою у своїй зовнішності. П'ять років тому Даніель вирішила продовжити лікування лазером, оскільки губа може вирости, а кровоносні судини — кровоточити.

Дівчина розповідає про свою історію в TikTok. За її словами, це також допомогло їй прийняти себе.

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