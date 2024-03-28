Невтішна господиня клонувала свого померлого кота майже за 1,5 млн гривень (фото)

Після загибелі тварини в аварії Кріс Стюарт вирішила зберегти її ДНК і звернулася в компанію з клонування. Після 4 спроб вона отримала двох кошенят.

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Мешканка Канади Кріс Стюарт витратила 50 тисяч канадських доларів (понад 1,4 мільйона гривень) на клонування свого померлого кота Ведмедя. Про це пише CTV News.

Ведмедик був улюбленою твариною жінки породи регдолл, який загинув два роки тому. Його збила машина. Кріс звинувачувала себе за те, що випустила тоді його на вулицю.

"Я знала, що хочу зробити це, бо за три чи чотири роки до цього я намагалася клонувати одну зі своїх собак, і в мене все ще були інструкції, як надіслати зразки клітин у компанію Viagen у Техасі. Після чотирьох невдалих спроб, сурогатна кішка народила двох кошенят", — розповідає мешканка Канади.

10 січня вони народилися. Жінка назвала їх Ведмежатами. Минулого тижня вона прилетіла до Нью-Йорка (США), де компанія Viagen вручила їй двох ідентичних домашніх тварин, які є генетичними клонами Ведмедя.

"Я не можу їх відрізнити. З погляду характеру я б сказала, що вони обидва, на цей час, ідентичні Медведю. Тому що вони ухвалюють дуже сміливі рішення. У них є деяка розв'язність, як і у Ведмедя", — каже Стюарт.

Кріс каже, що кошенята дуже схожі на Ведмедя Фото: CBS

Кріс Стюарт розповіла свою історію, щоб інші люди знали, що їхніх домашніх тварин "можна повернути". Однак за її словами, за таку процедуру доведеться віддати чималі гроші. Створення кошенят обійшлося їй у 50 000 канадських доларів (понад 1,4 мільйона гривень).

Viagen — американська компанія, що займається клонуванням кішок і собак. У відеоролику на її каналі в YouTube пояснюється, що фахівці беруть клітини в домашньої тварини і вставляють їх у ядро яйцеклітини самки. У процесі, який компанія називає "запатентованим", яйцеклітина і клітина з'єднуються, і починає рости ембріон. Потім ембріони переносяться сурогатній матері, яка народжує клонованих цуценят або кошенят.

Раніше Фокус повідомляв, що Жінка прийняла помпон від шапки за поранене дитинча їжака і повезла його до зоозахисників. Добра самаритянка принесла "маленьку чарівну тваринку" до ветеринарів у картонній коробці з їжею і пляшкою гарячої води.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування. Фахівці зробили все, щоб допомогти незвичайній рептилії.