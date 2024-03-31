10 спостережень за місяць: атомна електростанція стала "гарячою точкою" для НЛО (фото)

Дослідник Сабір Хуссейн розповів про бесіду з місцевим чиновником, який став свідком кількох випадків появи позаземних літальних апаратів.

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Атомна електростанція Куданкулам у місті Тірунелвелі в Індії, схоже, стала гарячою точкою для НЛО. За один місяць тут було зафіксовано до десяти спостережень. Про це пише Daily Express.

Незвичайні літальні апарати або непізнані аномальні явища (НАО) були помічені в районі проблемної атомної станції, яку будує Росія в іншій країні. Сабір Хуссейн, дослідник НЛО, пов'язаний з Індійським товариством позаземних досліджень, повідомив, що свідком кількох із таких випадків став місцевий чиновник.

"Саїд, випускник інженерного факультету (зараз він працює субінспектором), бачив НЛО більше ніж 10 разів у районі Куданкулама в серпні 2023 року", — сказав він.

За описом, загадковий об'єкт летів за своєрідним зигзагоподібним маршрутом, випромінюючи інтенсивне яскраве світло в нічному небі.

"Після зустрічі з Сабіром і бесіди з ним я більш ніж на 100 відсотків упевнений, що те, що я бачив, було НЛО. Те, як він зависав на місці, те, як він робив звивисті рухи, і швидкість, з якою він зник, — все це було різним", — додав Саїд.

Свідок зміг зробити фото об'єкта в нічному небі Фото: Ньютон Місцевий чиновник на ім'я Саїд став свідком кількох випадків появи позаземних літальних апаратів Фото: Ньютон

На фотографії, зробленій чиновником, видно яскраве біле світло в нічному небі, що утворює коло, але чітких деталей на знімку не видно. Першу частину атомної станції, про яку йдеться, було запущено 2013 року, а додаткові блоки буде введено в експлуатацію протягом наступного десятиліття.

Наразі триває будівництво шостого енергоблока, яке здійснюється в партнерстві з російським державним підприємством "Атомстройэкспорт". Електростанція була змушена зупинитися у 2017 році, коли на одному з енергоблоків стався пробій котла. Наступного року активісти зажадали від головного міністра штату Тамілнад закрити електростанцію і зупинити розширення майданчика, яке велося в партнерстві з Росією.

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