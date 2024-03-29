У Чехії лікарі переплутали пацієнток і перервали вагітність не тій жінці

Прессекретарка лікарні Єва Столейда Лібігер розповіла про подробиці важкозрозумілого інциденту. Співробітники тимчасово відсторонені, а пацієнтці мають виплатити компенсацію.

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У місті Прага (Чехія) лікарі університетської лікарні "Буловка" (Bulovka) помилково провели операцію вагітній пацієнтці та позбавили її дитини. Про це пише CNN Prima NEWS.

Важкозрозумілий інцидент трапився в понеділок, 25 березня. Співробітники, імовірно, переплутали пацієнток, унаслідок чого в здорової жінки стався викидень. Неприємний випадок підтвердила прессекретарка лікарні Єва Столейда Лібігер.

Обидві жінки були іноземками. Одна з них була вагітною та з'явилася в лікарню на плановий огляд, тоді як друга мала намір пройти операцію, що проводиться під час лікування захворювання матки. Така хірургічна процедура також може бути виконана для переривання вагітності.

"У понеділок, 25 березня, у нашій клініці гінекології та акушерства сталася небажана подія. Згідно з отриманими на цей момент даними, унаслідок серйозного порушення та недотримання внутрішніх правил із боку відповідних співробітників було розпочато хірургічну процедуру щодо неправильно ідентифікованої пацієнтки", — повідомила Єва Лібігер.

Лікарня "Буловка" в місті Прага Фото: EPA-EFE

Жінка додала, що лікарі, які зробили помилку, тимчасово відсторонені від роботи.

"Якщо під час внутрішнього розслідування, яке триває, буде виявлено порушення обов'язкових робочих процедур, то конкретних осіб буде притягнуто до персональної відповідальності", — сказала прессекретарка.

Видання зазначає, що в Міністерстві охорони здоров'я Чехії закликали притягнути до відповідальності всіх винних у помилці лікарів. Якщо їхню недбалість буде доведено, лікарня виплатить постраждалій пацієнтці компенсацію. За фактом події проводять розслідування.

"Це дуже сумна подія. Має бути проведене внутрішнє розслідування, і якщо мала місце неправомірна поведінка, винні мають бути покарані", — сказав тіньовий міністр охорони здоров'я Камал Фархан.

Раніше Фокус повідомляв, що американці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Мері Вілсон хотіла висушити волосся, але несподівано втратила свідомість. Її доставили в лікарню після того, як гаряче повітря залишило їй сильні опіки.

Також стало відомо, що чоловік здивував учених, зробивши 217 вакцин проти небезпечного вірусу. Дослідники з Університету Ерлангена-Нюрнберга виявили, що імунна система пацієнта була повністю функціональна.