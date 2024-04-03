Мавпа ледь не відкусила жінці пальця, бо сплутала її манікюр з арахісом (відео)

Попри невтішний досвід, постраждала налаштована з гумором й готова ще раз поїхати на екскурсію.

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26-річна офіціантка Тасмін Трікер з Лондона (Велика Британія) під час одноденної екскурсії до водоспаду Узуд, що у Марокко, стала жертвою нападу агресивної мавпи. Примат, якого жартома прозвали "великим татом", стрибнув туристці на плечі й несподівано вкусив за пальця. Про курйозний випадок написало видання Metro.

Відео інциденту, яке британка виклала на своїй сторінці у TikTok, швидко стало вірусним, набравши понад 2,4 мільйона переглядів. На опублікованих кадрах можна побачити, як налякана жінка кричить від болю й починає панікувати.

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"Я мало не збожеволіла, коли вона стрибнула мені на голову, схопила за руку, щоб проковтнути їжу, а потім вкусила за пальця. Можливо, подумала, що це арахіс, бо в мене манікюр з леопардовим візерунком. Дуже злякалась, бо це перша мавпа, яку я тримала в руках", — пригадує Трікер.

Мандрівниця зізнається, що її реакція була надмірно емоційною, адже поранення незначні. Втім, на цьому пригоди не скінчилися: волосся жінки заплуталося в кулаку іншої мавпи, і їй довелось ще деякий час вириватися з лап тварини.

"Я чекала поки хтось мені допоможе. Не знала, чи можна рухатися, бо мавпа могла розізлитися і вирвати моє волосся", — додає туристка.

Мандрівниця зізнається, що її реакція була надмірно емоційною, адже поранення незначні Фото: колаж Фокус

Попри невтішний досвід, постраждала налаштована з гумором й навіть готова повторити екскурсію.

"З тваринами ніколи не знаєш, чого очікувати. Ви не можете їхати у такі подорожі й сподіватися, що нічого не трапиться. Це природа. Обов'язково спробую це знову", — резюмує Трікер.

Відео мандрівниці викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Дехто з коментаторів навіть порадив їй зробити укол від сказу.

До речі, досвідчені гіди просять туристів не годувати мавп під час екскурсій, оскільки це може спровокувати у тварин агресію. Великі примати, особливо самці, небезпечні для людей, адже мають неабияку силу та поводяться дуже непередбачувано.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як мавпа-капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і зателефонувала за номером "911". Прибувши до зоопарку Zoo to You до Ель-Пасо-де-Роблеса, правоохоронці з'ясували, що ніхто з працівників за допомогою не звертався.

Крім того, ми розповідали, що агресивний примат заходив до магазинів та розпивав спиртні напої разом із місцевими жителями, але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей.