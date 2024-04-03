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Обезьяна едва не откусила женщине палец, перепутав ее маникюр с арахисом (видео)

Обезьяна напала на туристку, приключения во время путешествий, курьезы, TikTok, вирусные видео, приколы, экскурсии, приматы, животные
Фото: коллаж Фокус | Обезьяна укусила британскую туристку

Несмотря на печальный опыт, пострадавшая настроена с юмором и готова еще раз поехать на экскурсию.

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26-летняя официантка Тасмин Трикер из Лондона (Великобритания) во время однодневной экскурсии к водопаду Узуд, что в Марокко, стала жертвой нападения агрессивной обезьяны. Примат, которого в шутку прозвали "большим папой", прыгнул туристке на плечи и неожиданно укусил за палец. О курьезном случае написало издание Metro.

Видео инцидента, которое британка выложила на своей странице в TikTok, быстро стало вирусным, набрав более 2,4 миллиона просмотров. На опубликованных кадрах можно увидеть, как напуганная женщина кричит от боли и начинает паниковать.

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"Я чуть не сошла с ума, когда она прыгнула мне на голову, схватила за руку, чтобы проглотить еду, а потом укусила за палец. Возможно, подумала, что это арахис, потому что у меня маникюр с леопардовым узором. Очень испугалась, потому что это первая обезьяна, которую я держала в руках", — вспоминает Трикер.

Путешественница признается, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, ведь ранения незначительные. Впрочем, на этом приключения не закончились: волосы женщины запутались в кулаке другой обезьяны, и ей пришлось еще некоторое время вырываться из лап животного.

"Я ждала пока кто-то мне поможет. Не знала, можно ли двигаться, потому что обезьяна могла разозлиться и вырвать мои волосы", — добавляет туристка.

Обезьяна напала на туристку, приключения во время путешествий, курьезы, TikTok, вирусные видео, приколы, экскурсии, приматы, животные Fullscreen
Путешественница признается, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, ведь ранения незначительные
Фото: коллаж Фокус

Несмотря на печальный опыт, пострадавшая настроена с юмором и даже готова повторить экскурсию.

"С животными никогда не знаешь, чего ожидать. Вы не можете ехать в такие путешествия и надеяться, что ничего не случится. Это природа. Обязательно попробую это снова", — резюмирует Трикер.

Видео путешественницы вызвало бурную реакцию в соцсетях. Кто-то из комментаторов даже посоветовал ей сделать укол от бешенства.

Кстати, опытные гиды просят туристов не кормить обезьян во время экскурсий, поскольку это может спровоцировать у животных агрессию. Большие приматы, особенно самцы, опасны для людей, ведь имеют большую силу и ведут себя очень непредсказуемо.

@taztricker Big daddy was not so friendly 😂#fyp #marrakech #morocco #monkey ♬ billy g soon - B I L L Y G

Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.

Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.