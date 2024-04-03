Обезьяна едва не откусила женщине палец, перепутав ее маникюр с арахисом (видео)

Несмотря на печальный опыт, пострадавшая настроена с юмором и готова еще раз поехать на экскурсию.

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26-летняя официантка Тасмин Трикер из Лондона (Великобритания) во время однодневной экскурсии к водопаду Узуд, что в Марокко, стала жертвой нападения агрессивной обезьяны. Примат, которого в шутку прозвали "большим папой", прыгнул туристке на плечи и неожиданно укусил за палец. О курьезном случае написало издание Metro.

Видео инцидента, которое британка выложила на своей странице в TikTok, быстро стало вирусным, набрав более 2,4 миллиона просмотров. На опубликованных кадрах можно увидеть, как напуганная женщина кричит от боли и начинает паниковать.

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"Я чуть не сошла с ума, когда она прыгнула мне на голову, схватила за руку, чтобы проглотить еду, а потом укусила за палец. Возможно, подумала, что это арахис, потому что у меня маникюр с леопардовым узором. Очень испугалась, потому что это первая обезьяна, которую я держала в руках", — вспоминает Трикер.

Путешественница признается, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, ведь ранения незначительные. Впрочем, на этом приключения не закончились: волосы женщины запутались в кулаке другой обезьяны, и ей пришлось еще некоторое время вырываться из лап животного.

"Я ждала пока кто-то мне поможет. Не знала, можно ли двигаться, потому что обезьяна могла разозлиться и вырвать мои волосы", — добавляет туристка.

Путешественница признается, что ее реакция была чрезмерно эмоциональной, ведь ранения незначительные Фото: коллаж Фокус

Несмотря на печальный опыт, пострадавшая настроена с юмором и даже готова повторить экскурсию.

"С животными никогда не знаешь, чего ожидать. Вы не можете ехать в такие путешествия и надеяться, что ничего не случится. Это природа. Обязательно попробую это снова", — резюмирует Трикер.

Видео путешественницы вызвало бурную реакцию в соцсетях. Кто-то из комментаторов даже посоветовал ей сделать укол от бешенства.

Кстати, опытные гиды просят туристов не кормить обезьян во время экскурсий, поскольку это может спровоцировать у животных агрессию. Большие приматы, особенно самцы, опасны для людей, ведь имеют большую силу и ведут себя очень непредсказуемо.

Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.

Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.