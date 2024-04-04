Назвав плаксивою: у Британії вагітна жінка подала позов на керівника і виграла суд

Бос жінки сказав, що співробітниця стала "дуже емоційною", і що їй варто піти в неоплачувану відпустку. Працівниця образилася, звільнилася і звернулася до суду.

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Жителька Великої Британії з Йоркшира виграла справу про дискримінацію після того, як її керівник назвав її "емоційною та плаксивою". Про це пише The Guardian.

Жінка працювала в аутсорсинговій компанії. Вона дізналася про вагітність і повідомила про це свого керівника. Згодом вона проінформувала керівника, що через 2 панічні атаки за один тиждень почала не справлятися з роботою.

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Бос жінки їй нічого не відповів, але написав повідомлення своєму колезі, в якому зазначив, що співробітниця стала "дуже емоційною й особливо плаксивою", і що їй варто піти в неоплачувану відпустку. Через таке ставлення керівника жінка мусила звільнитися.

Суддя з питань зайнятості, який розглядав справу, сказав, що керівник позивачки стереотипно вважав її емоційною, гормональною вагітною жінкою, і що це було зневажливим і принизливим.

"Висновок полягав у тому, що вона не повністю контролювала свої емоції через вагітність і в результаті висувала нерозумні вимоги", — сказав він.

Їй буде призначено компенсацію пізніше.

"Після 12 років наполегливої ​​праці та відданості я залишила свою кар’єру зламаною жінкою, позбавленою всієї своєї впевненості", — сказала в суді жінка.

За словами позивачки, вона хоче, щоб її вчинок став прикладом для усіх майбутніх і молодих мам, які стикаються з дискримінацією на робочому місці.

Нагадаємо, що у Чехії лікарі переплутали пацієнток і перервали вагітність не тій жінці. Обидві були іноземками. Одна була вагітною та з'явилася в лікарню на плановий огляд, іншій мали провести операцію на матці.

Раніше повімлялося, що жінка прийшла до лікаря з болем у спині й за кілька хвилин народила. Молода матір не помічала жодного натяку на свій стан — живіт не виріс, а місячні були регулярними.