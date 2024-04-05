"Тролі називають мене нарцисом": жінка витратила $4 000 на те, щоб вийти за себе заміж (відео)

Данні заявила, що "не збирається перепрошувати" за церемонію, на якій прочитала обітниці своєму відображенню в дзеркалі. Вона зізналась, що з дитинства не розуміла, чому жінку має обов’язково вести до вінця чоловік.

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Американка провела весільну церемонію без нареченого, підтвердивши любов до самої себе. Деталі відомі з матеріалу Mirror.

Данні — тренерка іміджу тіла та активна адептка бодипозитиву з Лос-Анджелесу. Вона провела традиційне весілля — з гостями, букетом нареченої та обітницями. Єдине, що відрізняло цю церемонію від інших — відсутність партнера. Жінка поглянула у велике дзеркало, прочитала собі обітниці та навіть поцілувала своє відображення.

"Моє весілля полягало в тому, щоб звільнитися від речей, які заважали мені полюбити себе. Я нікому не завдаю шкоди", — підкреслила вона.

Данні розповіла, що мріяла про весілля з дитинства, але ніколи не розуміла, чому наречену веде до вінця чоловік. Вона витратила на вихід за себе заміж чотири тисячі доларів і наполягає, що не є самозакоханою.

Після пандемії Covid-19 у американки виникло бажання влаштувати весілля з самою собою заради самої церемонії. Однак згодом жінка надала цьому глибше значення — підтвердження любові до себе. Такій впевненості у собі передував непростий шлях — від відмови від пияцтва до терапії.

"Я провела багато часу сам із собою, ходила на побачення. Просто намагалася дізнатися, що мені подобається", — згадала Данні.

Наречену проводжав до проходу її племінник. Члени родини та друзі святкували весілля разом з нею.

"Коли я підійшла до вівтаря, це було неймовірно емоційно", — поділилась жінка.

Після того, як Данні розповіла про незвичну церемонію у соцмережах та з’явилась на телебачення, вона зіштовхнулась з критикою. Американку називали дурною та самозакоханою.

"Найболючішим коментарем, який я почула в інтернеті, були слова людей, що я мушу вийти заміж сама за себе, тому що мене ніхто не захоче. Які повідомлення ми посилаємо великим людям? Що їх не люблять, що вони негідні? Це неправда, я можу вийти заміж за чоловіка завтра", — заявила вона.

Данні попри негатив вирішила зосередитись на натхненні, яке може дати іншим. Вона розповіла, що любов до себе дуже відрізняється від романтичних стосунків з кимось.

"Я зустрічалася в минулому, але жоден із цих людей не виправдав цих очікувань", — зізналася вона.

Жінка сподівається, щоб колись вийде заміж вдруге — за людину, до якої матиме вже романтичні почуття. Поки вона лише ходить на побачення у пошуках. Однак своєю головною метою американка вважає натхнення інших на любов до себе.

"Я люблю себе і не збираюся перепрошувати за це. Я продовжуватиму надихати жінок і показувати маленьким дівчаткам, що любити себе — це найпрекрасніше, що вони можуть зробити", — підкреслила вона.

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