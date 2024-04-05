"Тролли называют меня нарциссом": женщина потратила $4 000 на то, чтобы выйти за себя замуж (видео)

Данни заявила, что "не собирается извиняться" за церемонию, на которой прочитала обеты своему отражению в зеркале. Она призналась, что с детства не понимала, почему женщину должен обязательно вести под венец мужчина.

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Американка провела свадебную церемонию без жениха, подтвердив любовь к самой себе. Детали известны из материала Mirror.

Данни — тренер имиджа тела и активная адептка бодипозитива из Лос-Анджелеса. Она провела традиционную свадьбу — с гостями, букетом невесты и клятвами. Единственное, что отличало эту церемонию от других — отсутствие партнера. Женщина посмотрела в большое зеркало, прочитала себе обеты и даже поцеловала свое отражение.

"Моя свадьба заключалась в том, чтобы освободиться от вещей, которые мешали мне полюбить себя. Я никому не причиняю вреда", — подчеркнула она.

Данни рассказала, что мечтала о свадьбе с детства, но никогда не понимала, почему невесту ведет к венцу мужчина. Она потратила на выход за себя замуж четыре тысячи долларов и настаивает, что не является самовлюбленной.

После пандемии Covid-19 у американки возникло желание устроить свадьбу с самой собой ради самой церемонии. Однако впоследствии женщина придала этому более глубокое значение — подтверждение любви к себе. Такой уверенности в себе предшествовал непростой путь — от отказа от пьянства до терапии.

"Я провела много времени сама с собой, ходила на свидания. Просто пыталась узнать, что мне нравится", — вспомнила Данни.

Невесту провожал до прохода ее племянник. Члены семьи и друзья праздновали свадьбу вместе с ней.

"Когда я подошла к алтарю, это было невероятно эмоционально", — поделилась женщина.

После того как Данни рассказала о необычной церемонии в соцсетях и появилась на телевидение, она столкнулась с критикой. Американку называли глупой и самовлюбленной.

"Самым болезненным комментарием, который я услышала в интернете, были слова людей, что я должна выйти замуж сама за себя, потому что меня никто не захочет. Какие сообщения мы посылаем большим людям? Что их не любят, что они недостойны? Это неправда, я могу выйти замуж за мужчину завтра", — заявила она.

Данни несмотря на негатив решила сосредоточиться на вдохновении, которое может дать другим. Она рассказала, что любовь к себе очень отличается от романтических отношений с кем-то.

"Я встречалась в прошлом, но ни один из этих людей не оправдал этих ожиданий", — призналась она.

Женщина надеется, чтобы когда-то выйдет замуж во второй раз — за человека, к которому будет иметь уже романтические чувства. Пока она только ходит на свидания в поисках. Однако своей главной целью американка считает вдохновение других на любовь к себе.

"Я люблю себя и не собираюсь извиняться за это. Я буду продолжать вдохновлять женщин и показывать маленьким девочкам, что любить себя — это самое прекрасное, что они могут сделать", — подчеркнула она.

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