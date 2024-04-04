Прихисти козу: мер італійського острова придумав, куди подіти здичавілих тварин

В Алікуді пообіцяли, що продовжать терміни роздачі кіз доти, доки не вдасться досягти їхньої контрольованої кількості. Поки що дедлайн — 10 квітня.

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Ріккардо Гулло, мер Алікуді на Еоловому архіпелазі Сицилії, придумав, як розв'язати проблему з дикими козами, популяція яких на крихітному острові становила 600 голів, що в шість разів перевищувало кількість місцевих жителів. Він представив програму "усиновлення кіз", пише The Guardian.

Він заявив, що будь-хто, хто надішле запит місцевому уряду електронною поштою і заплатить "гербовий збір" у розмірі 16 євро, може взяти стільки кіз, скільки забажає, за умови, що вони вивезуть їх з острова протягом 15 днів з моменту отримання дозволу.

"Будь-хто може зробити запит на козу, це не обов'язково має бути фермер, і немає жодних обмежень щодо кількості", — запропонував чиновник.

За його словами, схема наразі доступна до 10 квітня, але він продовжить термін доти, доки поголів'я кіз не знизиться до більш керованої кількості.

"Відтоді, як ми вперше оголосили про це, ми отримали листи від десятків людей, зокрема від фермера із сусіднього острова Вулкано, який виробляє козячий сир", — сказав Гулло.

Мер додав, що адміністрація острова не цікавитиметься, з якими намірами люди беруть кіз, але все ж таки висловив сподівання, що громадяни будуть приручати їх і одомашнювати, а не пускатимуть на м'ясо.

Невелике стадо кіз з'явилося в Алікуді років 20 тому, коли хтось із місцевих мешканців привіз тварин з метою розводити їх. Зрештою щось пішло не так, і парнокопитні опинилися на волі, де почали безконтрольно розмножуватися і з часом здичавіли.

Якщо спочатку кози вважалися визначною пам'яткою острова, то "демографічний бум" призвів до того, що тварини вийшли за межі свого звичайного місця існування і вторглися в сади і будинки місцевих жителів. Вони їли все, що могли знайти в громадських парках, приватних садах і живих огорожах, і намагалися дертися по кам'яних стінах, які зазвичай не піддаються їхній вазі.

Алікуді — найменш населений із семи Еолійських островів — ланцюга біля північного узбережжя Сицилії, що охоплює Стромболі і Ліпарі.

Крім кіз, острів також відомий своїм місцевим ЛСД-хлібом, який було оголошено поза законом у 1950-х роках. Він є популярною туристичною зупинкою для вітрильних човнів і шанувальників вулканів, які можуть побачити постійні виверження сусіднього Стромболі.

Скелястий острів має великий вулканічний конус, що піднімається з Тірренського моря. Тут немає ні готелів, ні доріг. Натомість, згідно з веб-сайтом Visit Sicily, як транспорт тут використовують мулів і ослів.

Раніше Фокус писав, як волонтер вивозив із прифронтового села фермера і його 71 козу.