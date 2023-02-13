Волонтер показав, як вивозив із прифронтового села фермера та його 71 козу (відео)

Як розповів Денис Христов, порятунок тварин виявився недешевим задоволенням. Для того щоб вивезти стадо, знадобилася ціла фура, але знайти її було нелегко, оскільки не кожен водій захоче їхати по трасі, що обстрілюється.

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Український волонтер та журналіст Денис Христов допоміг вивезти із Карлівки Донецької області фермера, яких не хотів кидати своїх тварин. Відповідне відео Христов опублікував у своєму Instagram 10 лютого.

Як розповів волонтер, фермер із Карлівки довгий час не наважувався на евакуацію — його тримало господарство, яке включало 71 козу, 45 курей, а також двох кішок та собаку. Чоловік не хотів кидати тварин напризволяще, а перевезти їх в умовах обстрілів не було можливим.

Волонтер Денис Христов на пожертвування найняв вантажівку, проте під'їхати до будинку фермера виявилося неможливим через поганий стан дороги, яку неодноразово обстрілювали окупанти, зокрема із застосуванням касетних снарядів.

"Важко було знайти цю машину, а ще складніше було знайти водія, який погодиться на це", — зазначив волонтер.

Домашніх тварин довелося підвозити до вантажівки меншим авто. У кілька ходок водій і фермер змогли погрузити всю череду та благополучно відвезти тварин із зони бойових дій.

"Зізнаюся, задоволення не з дешевих замовити таку фуру. Але ще дорожче мені стало б, якби цей "п'ятнадцятитонник" застряг би в полі. Слава Богу все вирулили", — розповів волонтер.

Нагадаємо, під час рятувальних робіт у Туреччині, яка постраждала від руйнівного землетрусу, загинув собака-рятувальник з Мексики на прізвисько Протео.

Раніше Фокус писав про те, що український військовий врятував пітона під час звільнення міста Куп'янськ Харківської області, тварина опинилася під палаючим російським танком.

Також нагадаємо, що в Мексиці колишнього керівника зоопарку в місті Чілпансінго звинуватили в тому, що він наказав убити та приготувати на різдвяний стіл карликових кіз.