ЗС РФ викрали пітона та кинули його під танком у вогні: боєць ЗСУ врятував змію (фото, відео)

Тварину знайшли під час визволення Куп'янська Харківської області — у місті була елітна лазня з тераріумом, і в неї поцілив снаряд. Військовий привіз пітона до Харкова і хотів залишити собі, але згодом зрозумів, що не впорається з ним.

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Український військовий врятував пітона під час визволення міста Куп'янськ Харківської області, тварина була під російським танком у вогні. Сюжет про порятунок змії показало "Суспільне".

Змію врятували у вересні 2022 року, на той час українська армія штурмувала Куп'янськ.

"У нас була позиція з бомбосховищем. На нас щодня виїжджало 2 танки. Наші позиції обстрілювали, ми ці 2 танки підбили, вони почали горіти. Не знаю, як я побачив, була температура -3 градуси, поганий зір. А пітон був весь замурзаний і виповзав з-під танка. Я підбігаю, хапаю його як канат і тягну за собою", — розповідає військовий.

[ + – ] Богдан каже, що побоявся залишити пітона з дівчиною

Врятовану тварину назвали Куп'янськом на честь звільненого міста. Пізніше ЗСУ з'ясували, що в місті розташовувалася елітна лазня з тераріумом. Після підбиття танків військові пішли в розвідку та знайшли повністю розбиту лазню.

"Там було багато змій, точніше, їхні шматки валялися. Було поцілення по ній. Можливо, він і сам доповз до танків погрітися. Може, вони його вкрали заради їжі, ми часто знаходили на їхніх позиціях і шкури й кістки собак. Вони їдять усе – це ж русня”, — зазначає Богдан.

[ + – ] Військовий привіз пітона в Харків. Він хотів залишити тварину собі, але зрозумів, що не впорається.

Військовий привіз пітона в Харків і хотів залишити собі. Згодом Богдан зрозумів, що не впорається з твариною, і попросив волонтерів прилаштувати її.

"Нам привезли куряче м'ясо — він його сирим з'їв. Коли я пітона привіз у Харків, запустив у квартиру, і квартира стала його, а не моя. Я не міг зайти в квартиру — коли випустив його, почав боятися... Залишити його з дівчиною побоявся, адже це велика змія. Подзвонив волонтерам і кажу: у мене є 3-метровий пітон, його треба кудись прилаштувати. Вони запитали, де я його взяв. Я відповів — трофей, відбитий у росіян", — описує він ситуацію.

Далі змія виявилася в професора Харківського університету імені Каразіна Дмитра Шабанова.

"Мене дуже розвеселило, коли людина, яка витягла його з-під танка, каже, що боїться його", — сказав професор.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року 3-метровий пітон напав на 5-річного хлопчика, вкусив його за ногу та потяг у басейн. Інцидент стався в австралійському місті Байрон-Бей. Дитину врятував його 76-річний дідусь — він стрибнув у басейн і витягнув онука.

В індонезійській провінції Джамбі в жовтні 2022 року два дні шукали 54-річну жінку на ім'я Джахра, вона пішла збирати каучук. Через деякий час її знайшли в череві 7-метрового пітона.

Учені раніше пояснювали, як бірманським пітонам вдається ковтати оленів і алігаторів. Ці змії не душать здобич, а перекривають кровообіг. Після цього вони розтягують щелепи до 5 метрів і поглинають здобич.