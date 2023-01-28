ВС РФ похитили питона и бросили его под горящим танком: боец ВСУ спас змею (фото, видео)

Животное нашли во время освобождения Купянска Харьковской области — в городе была элитная баня с террариумом и в нее попал снаряд. Военный привез питона в Харьков и хотел оставить себе, но со временем понял, что не справится с ним.

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Украинский военный спас питона во время освобождения города Купянск Харьковской области, животное было под горящим российским танком. Сюжет о спасении змеи показало "Суспільне".

Змею спасли в сентябре 2022 года, в то время украинская армия штурмовала Купянск.

"У нас была позиция с бомбоубежищем. На нас ежедневно выезжало 2 танка. Наши позиции обстреливали, мы эти 2 танка подбили, они начали гореть. Не знаю, как я увидел, была температура -3 градуса, зрение плохое. А питон был весь чумазый и выползал из-под танка. Я подбегаю, хватаю его как канат и тяну за собой", — рассказывает военный.

[ + – ] Богдан говорит, что побоялся оставить питона с девушкой

Спасенное животное назвали Купянском в честь освобожденного города. Позже ВСУ выяснили, что в городе находилась элитная баня с террариумом. После подбития танков военные пошли в разведку и нашли полностью разбитую баню.

"Там было много змей, точнее, их куски валялись. Было попадание по ней. Возможно, он и сам дополз до танков погреться. Может они его украли ради еды, мы часто находили на их позициях и шкуры, и кости собак. Они едят все – это же русня", – отмечает Богдан.

[ + – ] Военный привез питона в Харьков. Он хотел оставить животное себе, но понял, что не справится

Военный привез питона в Харьков и хотел оставить себе. Со временем Богдан понял, что не справится с животным и попросил волонтеров пристроить его.

"Нам привезли куриное мясо — он его сырым съел. Когда я питона привез в Харьков, запустил в квартиру и квартира стала его, а не моя. Я не мог зайти в квартиру — когда выпустил его, начал бояться… Оставить его с девушкой побоялся, ведь это большая змея. Позвонил волонтерам и говорю: у меня есть 3-метровый питон, его надо куда-то пристроить. Они спросили, где я его взял. Я ответил — трофей, отбитый у россиян", — описівает он ситуацию.

Далее змея оказалась у профессора Харьковского университета имени Каразина Дмитрия Шабанова.

"Меня очень развеселило, когда человек, который вытащил его из-под танка говорит, что боится его", — сказал профессор.

Напомним, что в ноябре прошлого года 3-метровый питон напал на 5-летнего мальчика, укусил его за ногу и утащил в бассейн. Инцидент произошел в австралийском городе Байрон-Бей. Ребенка спас его 76-летний дедушка — он прыгнул в бассейн и вытащил внука.

В индонезийской провинции Джамби в октябре 2022 года два дня искали 54-летнюю женщину по имени Джахра, она пошла собирать каучук. Через некоторое время ее нашли в брюхе 7-метрового питона.

Ученые ранее объясняли, как бирманским питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов. Эти змеи не душат добычу, а перекрывают ей кровоток. После этого они растягивают челюсти до 5 метров и поглощают добычу.