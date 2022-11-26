В Австралии огромный питон укусил 5-летнего мальчика и утащил его в бассейн (фото)
Мальчик чудом выжил после нападения питона, который был в 3 раза больше маленького австралийца.
Питон, длиной в 3 метра, напал на 5-летнего мальчика, укусил его, обвился вокруг тела и утащил в бассейн. От гибели юного австралийца спасли его дедушка и отец, пишет New York Post.
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5-летний житель города Байрон-Бей (штат Новый Южный Уэльс, недалеко от Сиднея, Австралия) Бо Блейк играл во в дворе своего дома. Когда он проходил рядом с бассейном, из кустов выполз огромный питон, укусил мальчика за ногу, обвился вокруг нее и потянул мальчика воду.
"Все произошло очень быстро. Я увидел, как питон выскользнул из кустов, напал на сына и утащил его в бассейн", — рассказал Бен Блейк, отец Бо, журналистам местной радиостанции.
К счастью рядом с бассейном в этот момент находился дедушка Бо, Аллан Блейк, которому 76 лет. Он сразу же бросился в бассейн и вытащил мальчика, обвитого питоном.
"В тот момент я не думал о своей безопасности, нужно было спасать внука", — говорит Аллан Блейк.
После этого к мальчику подбежал его отец, который схватил питона и начал его душить, пока тот не раскрыл свои мощные челюсти. По словам Бена Блейка, на это ему потребовалось всего 15-20 секунд. Но после того, как удалось освободить мальчика от "объятий" питона, Бен еще 10 минут держал его в руках, после чего выпустил рептилию обратно в кусты.
Хотя 5-летний Бо и сильно испугался, все же он отделался легкими травмами.
"Мы промыли рану, ведь питон сильно укусил Бо, смыли кровь и сказали сыну что он не умрет, ведь это не ядовитая змея. Бо сразу же обрадовался и успокоился", — говорит Бен.
По словам отца ребенка, теперь вся семья будет внимательно следить за раной на ноге Бо, чтобы не было признаков заражения.
"Это было действительно тяжелое испытание. Бо просто ходил по краю бассейна и я думаю, что питон ждал, когда появится жертва и это жертвой оказался мой сын", — сказал Бен Блейк.
По словам отца мальчика, за всю свою жизнь он уже встречал примерно 10 змей во дворе своего дома. И вообще питоны являются обычным явлением в их городе.
В Австралии живет 15 видов питоном, которые не ядовиты, но они убивают свою жертву, обвивая ее своим телом, прежде чем задушить и проглотить ее.
Пройдя через такое испытание, которое едва не привело к смерти его сына, Бен Блейк как ни в чем не бывало говорит о том, что непосредственное соседство с такими рептилиями его не пугает.
"Что поделать, мы живем в Австралии", — сказал Бен Блейк.
Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов, которые намного крупнее этих рептилий. Главный секрет питонов кроется в способности раскрывать очень широко свою пасть.
Также Фокус писал о еще одном инциденте с питоном, который произошел в Индонезии. Тогда 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину. Процесс поглощения тела занял примерно пару часов.