В Австралии огромный питон укусил 5-летнего мальчика и утащил его в бассейн (фото)

Мальчик чудом выжил после нападения питона, который был в 3 раза больше маленького австралийца.

Related video

Питон, длиной в 3 метра, напал на 5-летнего мальчика, укусил его, обвился вокруг тела и утащил в бассейн. От гибели юного австралийца спасли его дедушка и отец, пишет New York Post.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

5-летний житель города Байрон-Бей (штат Новый Южный Уэльс, недалеко от Сиднея, Австралия) Бо Блейк играл во в дворе своего дома. Когда он проходил рядом с бассейном, из кустов выполз огромный питон, укусил мальчика за ногу, обвился вокруг нее и потянул мальчика воду.

[ + – ] 5-летний житель города Байрон-Бей (штат Новый Южный Уэльс, недалеко от Сиднея, Австралия) Бо Блейк играл во в дворе своего дома. Когда он проходил рядом с бассейном, из кустов выполз огромный питон, укусил мальчика за ногу, обвился вокруг нее и потянул мальчика воду Фото: New York Post

"Все произошло очень быстро. Я увидел, как питон выскользнул из кустов, напал на сына и утащил его в бассейн", — рассказал Бен Блейк, отец Бо, журналистам местной радиостанции.

К счастью рядом с бассейном в этот момент находился дедушка Бо, Аллан Блейк, которому 76 лет. Он сразу же бросился в бассейн и вытащил мальчика, обвитого питоном.

"В тот момент я не думал о своей безопасности, нужно было спасать внука", — говорит Аллан Блейк.

После этого к мальчику подбежал его отец, который схватил питона и начал его душить, пока тот не раскрыл свои мощные челюсти. По словам Бена Блейка, на это ему потребовалось всего 15-20 секунд. Но после того, как удалось освободить мальчика от "объятий" питона, Бен еще 10 минут держал его в руках, после чего выпустил рептилию обратно в кусты.

[ + – ] Но после того, как удалось освободить мальчика от "объятий" питона, Бен еще 10 минут держал его в руках, после чего выпустил рептилию обратно в кусты Фото: New York Post

Хотя 5-летний Бо и сильно испугался, все же он отделался легкими травмами.

"Мы промыли рану, ведь питон сильно укусил Бо, смыли кровь и сказали сыну что он не умрет, ведь это не ядовитая змея. Бо сразу же обрадовался и успокоился", — говорит Бен.

По словам отца ребенка, теперь вся семья будет внимательно следить за раной на ноге Бо, чтобы не было признаков заражения.

[ + – ] По словам отца ребенка, теперь вся семья будет внимательно следить за раной на ноге Бо, чтобы не было признаков заражения Фото: New York Post

"Это было действительно тяжелое испытание. Бо просто ходил по краю бассейна и я думаю, что питон ждал, когда появится жертва и это жертвой оказался мой сын", — сказал Бен Блейк.

По словам отца мальчика, за всю свою жизнь он уже встречал примерно 10 змей во дворе своего дома. И вообще питоны являются обычным явлением в их городе.

В Австралии живет 15 видов питоном, которые не ядовиты, но они убивают свою жертву, обвивая ее своим телом, прежде чем задушить и проглотить ее.

Пройдя через такое испытание, которое едва не привело к смерти его сына, Бен Блейк как ни в чем не бывало говорит о том, что непосредственное соседство с такими рептилиями его не пугает.

"Что поделать, мы живем в Австралии", — сказал Бен Блейк.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов, которые намного крупнее этих рептилий. Главный секрет питонов кроется в способности раскрывать очень широко свою пасть.

Также Фокус писал о еще одном инциденте с питоном, который произошел в Индонезии. Тогда 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину. Процесс поглощения тела занял примерно пару часов.