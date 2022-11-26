В Австралії величезний пітон вкусив 5-річного хлопчика і потягнув його в басейн (фото)

Хлопчик дивом вижив після нападу пітона, який був утричі більшим за маленького австралійця.

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Пітон, завдовжки 3 метри, напав на 5-річного хлопчика, вкусив його, обвився навколо тіла і потягнув у басейн. Від загибелі юного австралійця врятували його дідусь та батько, пише New York Post.

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5-річний житель міста Байрон-Бей (штат Новий Південний Уельс, неподалік Сіднея, Австралія) Бо Блейк грав у дворі свого будинку. Коли він проходив поряд із басейном, із кущів виповз величезний пітон, вкусив хлопчика за ногу, обвився довкола неї та потягнув хлопчика у воду.

[ + – ] 5-річний житель міста Байрон-Бей (штат Новий Південний Уельс, неподалік Сіднея, Австралія) Бо Блейк грав у дворі свого будинку. Коли він проходив поряд з басейном, з кущів виповз величезний пітон, вкусив хлопчика за ногу, обвився довкола неї та потягнув хлопчика у воду Фото: New York Post

"Усе сталося дуже швидко. Я побачив, як пітон вислизнув із кущів, напав на сина і потяг його в басейн", — розповів Бен Блейк, батько Бо, журналістам місцевої радіостанції.

На щастя поряд із басейном у цей момент був дідусь Бо, Аллан Блейк, якому 76 років. Він одразу ж кинувся в басейн і витяг хлопчика, обвитого пітоном.

"Тоді я не думав про свою безпеку, потрібно було рятувати онука", — каже Аллан Блейк.

Після цього до хлопчика підбіг його батько, який схопив пітона і почав його душити, доки той не розкрив своїх могутніх щелеп. За словами Бена Блейка, на це йому знадобилося лише 15-20 секунд. Але після того, як вдалося звільнити хлопчика від "обіймів" пітона, Бен ще 10 хвилин тримав його в руках, після чого випустив рептилію назад у кущі.

[ + – ] Але після того, як вдалося звільнити хлопчика від "обіймів" пітона, Бен ще 10 хвилин тримав його в руках, після чого випустив рептилію назад у кущі Фото: New York Post

Хоча 5-річний Бо і сильно злякався, все ж таки він відбувся легкими травмами.

"Ми промили рану, адже пітон сильно вкусив Бо, змили кров і сказали синові, що він не помре, адже це не отруйна змія. Бо одразу ж зрадів і заспокоївся", — каже Бен.

За словами батька дитини, тепер уся родина уважно стежитиме за раною на нозі Бо, щоб не було ознак зараження.

[ + – ] За словами батька дитини, тепер уся родина уважно стежитиме за раною на нозі Бо, щоб не було ознак зараження Фото: New York Post

"Це було справді важке випробування. Бо просто ходив по краю басейну і я думаю, що пітон чекав, коли з'явиться жертва і цією жертвою став мій син", — сказав Бен Блейк.

За словами батька хлопчика, за все своє життя він уже зустрічав приблизно 10 змій на подвір'ї свого будинку. І взагалі пітони є звичайним явищем у їхньому місті.

В Австралії живе 15 видів пітоном, які не отруйні, але вони вбивають свою жертву, обвиваючи її своїм тілом, перш ніж задушити та проковтнути її.

Пройшовши через таке випробування, яке ледь не призвело до смерті його сина, Бен Блейк як ні в чому не бувало говорить про те, що безпосереднє сусідство з такими рептиліями його не лякає.

"Що вдієш, ми живемо в Австралії", — сказав Бен Блейк.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, як пітонам вдається ковтати оленів та алігаторів, які набагато крупніші за цих рептилій. Головний секрет пітонів у здатності розкривати дуже широко свою пащу.

Також Фокус писав про ще один інцидент із пітоном, який стався в Індонезії. Тоді 7-метровий пітон живцем проковтнув 54-річну жінку. Процес поглинання тіла зайняв приблизно кілька годин.