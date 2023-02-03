У Мексиці директор зоопарку торгував тваринами та з'їв карликових кіз на Різдво

Директора зоопарку звинувачують у тому, що він продав приватним особам кілька оленів та велику рогату худобу, а деяких тварин наказував вбивати та споживати в їжу.

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У Мексиці колишнього керівника зоопарку в місті Чільпансінго звинуватили в тому, що він наказав убити та приготувати на різдвяний стіл карликових кіз. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на місцеву владу.

Директор департаменту охорони навколишнього середовища штату Фернандо Руїс Гутьєррес заявив, що чотирьох тварин убили та приготували на території зоопарку, а потім подали на різдвяній вечірці як частування.

Повідомляється, що директора зоопарку Рубена Наву було звільнено зі своєї посади 12 січня 2023 року після смерті оленя.

Пізніше стало відомо, що деяких тварин продавали, купували або вживали в їжу за вказівкою директора.

У державному департаменті охорони навколишнього середовища стверджують, що за вказівкою Нави приватним особам було продано кілька оленів та велику рогату худобу.

Директора зоопарку звинуватили у тому, що він обміняв зебру на інструменти, необхідні для ремонту речей у зоопарку, але перевірка не знайшла інструментів у закладі.

У повідомленні видання зазначається, що ситуація із незаконним продажем тварин у Мексиці вже давно стала серйозною проблемою.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в мексиканському місті Кульякані 5 січня правоохоронці разом із військовими заарештували сина наркобарона Ель Чапо та передбачуваного лідера наркокартелю "Сіналоа" Овідіо Гусман-Лопеса.

Крім того, Фокус раніше інформував, що в Мексиці знайшли мисливський табір Льодовикового періоду: його знайшли по купах кісток.