В Мексике директор зоопарка торговал животными и съел карликовых коз на Рождество

Директора зоопарка обвиняют в том, что он продал частным лицам несколько оленей и крупный рогатый скот, а некоторых животных приказывал убивать и потреблять в пищу.

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В Мексике бывшего руководителя зоопарка в городе Чилпансинго обвинили в том, что он приказал убить и приготовить на рождественский стол карликовых коз. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на местные власти.

Директор департамента охраны окружающей среды штата Фернандо Руис Гутьеррес заявил, что четырех животных убили и приготовили на территории зоопарка, а потом подали на рождественской вечеринке в качестве угощения.

Сообщается, что директор зоопарка Рубен Нава был уволен со своей должности 12 января 2023 года после смерти оленя.

Позже стало известно, что некоторых животных продавали, покупали или употребляли в пищу по указанию директора.

В государственном департаменте охраны окружающей среды утверждают, что по указанию Навы частным лицам были проданы несколько оленей и крупный рогатый скот.

Директора зоопарка обвинили в том, что он обменял зебру на инструменты, необходимые для ремонта вещей в зоопарке, но проверка не нашла инструментов в заведении.

В сообщении издания указывается, что ситуация с незаконной продажей животных в Мексике уже давно стала серьезной проблемой.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в мексиканском городе Кульякане 5 января правоохранители вместе с военными арестовали сына наркобарона Эль Чапо и предполагаемого лидера наркокартеля "Синалоа" Овидио Гусман-Лопеса.

Кроме того Фокус ранее информировал, что в Мексике нашли охотничий лагерь Ледникового периода: его отыскали по грудам костей.