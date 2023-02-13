Волонтер показал, как вывозил из прифронтового села фермера и его 71 козу (видео)

Как рассказал Денис Христов, спасение животных оказалось недешевым удовольствием. Для того чтобы вывезти стадо, понадобилась целая фура, но найти ее было нелегко, так как не каждый водитель захочет ехать по обстреливаемой трассе.

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Украинский волонтер и журналист Денис Христов помог вывезти из Карловки Донецкой области фермера, которых не хотел бросать своих животных. Соответствующее видео Христов опубликовал в своем Instagram 10 февраля.

Как рассказал волонтер, фермер из Карловки долгое время не решался на эвакуацию — его держало хозяйство, которое включало 71 козу, 45 кур, а также двух кошек и собаку. Мужчина не хотел бросать животных на произвол судьбы, а перевезти их в условиях обстрелов не представлялось возможным.

Волонтер Денис Христов на пожертвования нанял грузовик, однако подъехать к дому фермера оказалось невозможным из-за плохого состояния дороги, которую неоднократно обстреливали оккупанты, в том числе с применением кассетных снарядов.

"Сложно было найти эту машину, а еще сложнее было найти водителя, который согласится на это", — отметил волонтер.

Домашних животных пришлось подвозить к грузовику с помощью меньшего авто. В несколько ходок водитель и фермер смогли погрузить все стадо и благополучно увезти животных и зоны боевых действий.

"Признаюсь, удовольствие не из дешевых заказать такую фуру. Но еще дороже мне стало бы, если бы этот "пятнадцатитонник" застрял бы в поле. Слава Богу все вырулили", — рассказал волонтер.

Напомним, во время спасательных работ в Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, погибла собака-спасатель из Мексики по кличке Протео.

Ранее Фокус писал о том, что украинский военный спас питона во время освобождения города Купянск Харьковской области, животное оказалось под горящим российским танком.

Также напомним, в Мексике бывшего руководителя зоопарка в городе Чилпансинго обвинили в том, что он приказал убить и приготовить на рождественский стол карликовых коз.