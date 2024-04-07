"Вічний кандидат": житель Індії брав участь у 238 офіційних виборах і жодного разу не переміг

За останні 30 років K. Падмараджан не переміг у жодному голосуванні, на які витратив тисячі доларів на реєстраційні внески. Цього року чоловік знову спробує свої сили.

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K. Падмараджана з Індії прозвали "королем виборів" і "найбільшим невдахою у світі", адже він брав участь у 238 політичних виборах і щоразу програвав. Про це пише Oddity Central.

65-річний ремонтник К. Падмараджан з індійського штату Тамілнад за останні три десятиліття взяв участь у сотнях виборів і витратив тисячі доларів на реєстраційні внески. Найближче до перемоги на виборах він підійшов 2011 року, коли балотувався до Генеральних зборів у місті Меттур і отримав 6 273 голоси. Він сильно відстав від переможця, який отримав понад 75 000 голосів, але це дало йому надію на те, що одного разу він зможе перемогти.

Нещодавно Падмараджан зазначив, що перемога — це другорядна мета. За його словами, головне це стійкість і прийняття поразки.

"Усі кандидати прагнуть перемоги на виборах, а я — ні", — заявив нещодавно 65-річний "вічний кандидат".

Чоловік став знаменитістю на батьківщині Фото: YouTube

Після 238 невдалих виборів К. Падмараджан прагне лише продовжити смугу невдач. Цього року на нього чекає нова кампанія. Цього разу чоловік побореться за місце в парламенті в окрузі Дхармапурі штату Тамілнад.

Історія Падмараджана почалася 1998 року, коли він балотувався на посаду чиновника у своєму рідному місті Меттур. Він знав, що у нього практично немає шансів, але хотів показати, що будь-яка звичайна людина має право спробувати потрапити на офіційну посаду.

За останні три десятиліття чоловік програв вибори таким відомим постатям, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді або його попередники Атал Біхарі Ваджпайї та Манмохан Сінгх.

Щоб надихнути людей йти його стопами і проявляти наполегливість у повсякденному житті, Падмараджан тепер виступає перед студентами з лекціями про стійкість і подолання поразок.

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