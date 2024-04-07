"Вечный кандидат": житель Индии участвовал в 238 официальных выборах и ни разу не победил

За последние 30 лет K. Падмараджан не победил ни в одном голосовании, на которые потратил тысячи долларов на регистрационные взносы. В этом году мужчина вновь попробует свои силы.

Related video

K. Падмараджана из Индии прозвали "королем выборов" и "самым большим неудачником в мире" ведь он участвовал в 238 политических выборах и каждый раз проигрывал. Об этом пишет Oddity Central.

65-летний ремонтник К. Падмараджан из индийского штата Тамилнад за последние три десятилетия принял участие в сотнях выборов и потратил тысячи долларов на регистрационные взносы. Ближе всего к победе на выборах он подошел в 2011 году, когда баллотировался в Генеральное собрание в городе Меттур и получил 6 273 голоса. Он сильно отстал от победителя, который получил более 75 000 голосов, но это дало ему надежду на то, что однажды он сможет победить.

Недавно Падмараджан отметил, что победа — это второстепенная цель. По его словам, главное это стойкость и принятие поражения.

"Все кандидаты стремятся к победе на выборах, а я — нет", — заявил недавно 65-летний "вечный кандидат".

Мужчина стал знаменитостью на родине Фото: YouTube

После 238 неудачных выборов К. Падмараджан стремится лишь продлить полосу неудач. В этом году ему предстоит новая кампания. На этот раз мужчина поборется за место в парламенте в округе Дхармапури штата Тамилнад.

История Падмараджана началась в 1998 году, когда он баллотировался на должность чиновника в своем родном городе Меттур. Он знал, что у него практически нет шансов, но хотел показать, что любой обычный человек имеет право попытаться попасть на официальную должность.

За последние три десятилетия мужчина проиграл выборы таким известным фигурам, как премьер-министр Индии Нарендра Моди или его предшественники Атал Бихари Ваджпайи и Манмохан Сингх.

Чтобы вдохновить людей идти по его стопам и проявлять настойчивость в повседневной жизни, Падмараджан теперь выступает перед студентами с лекциями о стойкости и преодолении поражений.

Ранее Фокус сообщал, что в США журналистов попросили перестать красть вещи с президентского самолета. Работникам СМИ иногда дарят небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Однако им оказалось этого мало.

Также стало известно, что житель Индии откусил ухо другу из-за танцев во время праздника. После нападения пострадавший Лалу Ядав получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Врачам не удалось пришить поврежденную часть тела обратно на место.