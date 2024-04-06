Прожив понад століття і не зупиняється: найстарішою людиною світу став 111-річний чоловік

Серед світових довгожителів точаться невидимі перегони за титул найстарішої людини у світі, адже у багатьох із них зовсім невеликий розрив. Але нещодавно, після низки подій, одному чоловікові вдалося стрімко вирватися вперед.

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Джон Альфред Тіннісвуд, 111-річний мешканець Англії, був визнаний найстарішою живою людиною у світі. Це звання він отримав після того, як Хуан Вісенте Перес із Венесуели помер у віці 114 років. Це визнання прийшло незабаром після смерті попереднього претендента на цей титул — японця Гісабуро Сонобе, якому було 112 років. Найчастіше подібні довгожителі вважають, що їхній вік це заслуга конкретного способу життя або обставин, але нинішній рекордсмен більш приземлено дивиться на своє життя, пише Guinness World Records.

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Тіннісвуд народився в Ліверпулі того самого року, коли затонув "Титанік", і зараз живе в будинку для літніх людей у Саутпорті, де має славу непоганого співрозмовника. Незважаючи на вік, він залишається незалежним, займається повсякденними справами, наприклад, стежить за новинами по радіо і особисто управляє своїми фінансами. Він приписує своє довголіття "чистому везінню" і не дотримується жодної спеціальної дієти, насолоджуючись простими продуктами на кшталт щотижневої риби з картоплею.

Сам чоловік не бачить нічого особливого в причинах, через які він дожив до такого віку

Книга рекордів Гіннесса вже офіційно визнала статус Джона і вручила йому сертифікат. Джон не курить, рідко вживає алкоголь і виступає за поміркованість у подібних речах. Будучи затятим уболівальником футбольного клубу "Ліверпуль", він пережив майже всі перемоги клубу і значущі історичні події, включно з обома світовими війнами. Під час Другої світової війни, незважаючи на слабкий зір, Джон зробив свій внесок у воєнні дії, працюючи як адміністратор у Платіжному корпусі армії.

Життя Джона принесло йому значні і, здавалося б, різкі зміни в навколишньому оточенні, проте він сприймає такий прогрес як поступовий. Він дорожив своїм шлюбом із Блодвен, з якою прожив усе життя до її смерті 1986 року, а зараз насолоджується товариством своїх онуків і правнуків. Відтоді, як Джону виповнилося 100 років, він щорічно отримував вітальні листівки від покійної королеви Єлизавети. Не турбуючись про всесвітнє визнання, він вважає, що ключ до успіху — це вміння докладати максимум зусиль у всіх своїх починаннях.

Його довголіття ставить його в унікальне становище серед людей, які живуть нині, хоча рекорд найстарішої людини в історії, як і раніше, належить японцеві Дзіроемону Кімурі, який дожив до 116 років. А найстарішою жінкою у світі є Марія Браньяс Морера з Іспанії, якій нещодавно виповнилося 117 років.

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