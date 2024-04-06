Прожил больше века и не останавливается: самым старым человеком мира стал 111-летний мужчина

Среди мировых долгожителей идет невидимая гонка за титул самого старого человека в мире, ведь у многих из них совсем небольшой разрыв. Но недавно, после череды событий, одному мужчине удалось стремительно вырваться вперед.

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Джон Альфред Тиннисвуд, 111-летний житель Англии, был признан самым старым живым человеком в мире. Это звание он получил после того, как Хуан Висенте Перес из Венесуэлы скончался в возрасте 114 лет. Это признание пришло вскоре после кончины предыдущего претендента на этот титул — японца Гисабуро Сонобе, которому было 112 лет. Чаще всего подобные долгожители считают, что их возраст это заслуга конкретного образа жизни или обстоятельств, но нынешний рекордсмен более приземленно смотрит на свою жизнь, пишет Guinness World Records.

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Тиннисвуд родился в Ливерпуле в тот же год, когда затонул "Титаник", и сейчас живет в доме престарелых в Саутпорте, где слывет неплохим собеседником. Несмотря на возраст, он остается независимым, занимается повседневными делами, например, следит за новостями по радио и лично управляет своими финансами. Он приписывает свое долголетие "чистому везению" и не придерживается никакой специальной диеты, наслаждаясь простыми продуктами вроде еженедельной рыбы с картошкой.

Сам мужчина не видит ничего особенного в причинах, по которым он дожил до такого возраста

Книга рекордов Гиннесса уже официально признала статус Джона и вручила ему сертификат. Джон не курит, редко употребляет алкоголь и выступает за умеренность в подобных вещах. Будучи ярым болельщиком футбольного клуба "Ливерпуль", он пережил почти все победы клуба и значимые исторические события, включая обе мировые войны. Во время Второй мировой войны, несмотря на слабое зрение, Джон внес свой вклад в военные действия, работая в качестве администратора в Платежном корпусе армии.

Жизнь Джона принесла ему значительные и, казалось бы, резкие изменения в окружающей обстановке, однако он воспринимает такой прогресс как постепенный. Он дорожил своим браком с Блодвен, с которой прожил всю жизнь до ее кончины в 1986 году, а сейчас наслаждается обществом своих внуков и правнуков. С тех пор, как Джону исполнилось 100 лет, он ежегодно получал поздравительные открытки от покойной королевы Елизаветы. Не беспокоясь о всемирном признании, он считает, что ключ к успеху — это умение прилагать максимум усилий во всех своих начинаниях.

Его долголетие ставит его в уникальное положение среди ныне живущих людей, хотя рекорд самого старого человека в истории по-прежнему принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, который дожил до 116 лет. А самой старой женщиной в мире является Мария Браньяс Морера из Испании, которой недавно исполнилось 117 лет.

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