Тільки 5 відсотків людей зможуть розгадати хитру задачу з яйцями (фото)

Попри те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Британський таблоїд зазначає, що подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги і знижують рівень стресу.

Related video

З оманливо простою, але хитрою головоломкою може впоратися лише 5 відсотків людей, які нестандартно думають. Перевірити себе пропонує британське видання The Sun.

Гравцям необхідно підрахувати кількість яєць у коробці.

Видання зазначає, що ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час вирішенню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Фотографія, на якій, здавалося б, зображена звичайна упаковка яєць, насправді є хитрою загадкою. Перебуваючи в картонній коробці, вони укладені в чотири шари. Використовуючи наявну інформацію, люди повинні точно розрахувати, скільки яєць знаходиться в коробці. Однак ця головоломка не така проста, як може здатися.

Яйця укладені в чотири шари по зовнішньому боці: сім — у нижньому, п'ять — у верхньому, а три й одне — в інших верхніх шарах. Якщо розглядати картину тільки з погляду її поверхні, то може здатися, що всього на ній зображено 16 яєць. На фото видно тільки передню частину коробки.

Гравцям необхідно підрахувати кількість яєць у коробці Фото: The Sun

За даними The Sun, 95 відсотків людей не можуть одразу правильно визначити кількість яєць, а п'ять відсотків, що залишилися, можуть похвалитися високим IQ. Гравцям слід врахувати ту частину упаковки, яку вони не бачать.

Якщо припустити, що ящик являє собою квадрат, на дні якого розташовані чотири яйця за схемою чотири на чотири, то в нижньому шарі всього 16 яєць. У наступному шарі яйця розташовані три на три, що додає ще дев'ять. Передостанній шар складається з чотирьох яєць, а останній — з одного. У підсумку виходить 30 штук.

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.