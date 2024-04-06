Только 5 процентов людей смогут разгадать хитрую задачу с яйцами (фото)

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Британский таблоид отмечает, что подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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С обманчиво простой, но хитрой головоломкой может справиться только 5 процентов людей, которые нестандартно думают. Проверить себя предлагает британское издание The Sun.

Игрокам необходимо подсчитать количество яиц в коробке.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Фотография, на которой, казалось бы, изображена обычная упаковка яиц, на самом деле является хитрой загадкой. Находясь в картонной коробке, они уложены в четыре слоя. Используя имеющуюся информацию, люди должны точно рассчитать, сколько яиц находится в коробке. Однако эта головоломка не так проста, как может показаться.

Яйца уложены в четыре слоя по внешней стороне: семь — в нижнем, пять — в верхнем, а три и одно — в остальных верхних слоях. Если рассматривать картину только с точки зрения ее поверхности, то может показаться, что всего на ней изображено 16 яиц. На фото видно только переднюю часть коробки.

Игрокам необходимо подсчитать количество яиц в коробке Фото: The Sun

По данным The Sun, 95 процентов людей не могут сразу правильно определить количество яиц, а оставшиеся пять процентов могут похвастаться высоким IQ. Игрокам следуют учесть ту часть упаковки, которую они не видят.

Если предположить, что ящик представляет собой квадрат, на дне которого расположены четыре яйца по схеме четыре на четыре, то в нижнем слое всего 16 яиц. В следующем слое яйца расположены три на три, что добавляет еще девять. Предпоследний слой состоит из четырех яиц, а последний — из одного. В итоге получается 30 штук.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.