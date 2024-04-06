"Вихоплював" із квартир: у Китаї люди стали жертвами сильного вітру (фото)

Від стихії постраждало понад 5400 будинків і 313 000 осіб, з яких близько 1600 довелося евакуювати в безпечне місце.

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Три людини загинули після того, як сильний вітер, схожий на тайфун, вирвав їх із вікон квартир на півдні Китаю, де протягом останнього тижня встановилася екстремальна погода. Про це пише CNN.

Загалом семеро людей загинули в провінції Цзянсі відтоді, як у неділю, 31 березня, почалися винятково сильні вітри. Від стихії постраждало понад 5400 будинків і 313 000 осіб, з яких близько 1600 довелося евакуювати в безпечне місце.

У вівторок, 2 квітня, китайське метеорологічне управління оголосило помаранчевий рівень небезпеки — найвищий у своїй трирівневій системі попереджень — уперше з 2013 року.

За даними державної телекомпанії CCTV, у неділю під час сильних гроз і проливних дощів у столиці провінції Наньчані загинули четверо людей і щонайменше 10 дістали поранення. Серед них були жінка віком 60 років та її 11-річний онук, яких разом із матрацами вирвало з вікон їхньої квартири сильним вітром. Ще одну 60-річну жінку з тієї ж будівлі також було вихоплено з вікна. Усіх трьох визнано загиблими.

Вітер виривав людей із вікон разом із матрацами Фото: Weibo

За даними державних ЗМІ, одна метеостанція зафіксувала швидкість вітру, що перевищує 12 балів, що відповідає урагану першої категорії, а 29 інших зафіксували вітри 10 і 11 балів.

З висотних будинків у місті вибило кондиціонери, а понад 2 000 дерев було повалено.

Видання зазначає, що останніми роками Китай потерпає від серії екстремальних погодних явищ. Минулий рік став найспекотнішим за всю історію країни, оскільки країна бореться з палючими хвилями спеки. З іншого боку, 22 січня минулого року в місті Цзіньтао в північно-східній провінції Хейлунцзян було зафіксовано найнижчу температуру в історії країни -53 градуси за Цельсієм (-63,4 градуса за Фаренгейтом).

Раніше Фокус повідомляв, що спільнота Судного дня пропонує людям доступні бункери на випадок катастрофи. Компанія Vivos займається переобладнанням колишньої армійської бази на притулки, які зможуть дозволити собі не тільки мільйонери.

Також стало відомо, що через 500 років японці носитимуть однакове прізвище. Згідно з дослідженням, тривожний сценарій стане реальністю, якщо в країні не дозволять подружнім парам зберігати свої родові прізвища.