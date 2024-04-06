"Выхватывал" из квартир: в Китае люди стали жертвами сильного ветра (фото)
От стихии пострадало более 5400 домов и 313 000 человек, из которых около 1600 пришлось эвакуировать в безопасное место.
Три человека погибли после того, как сильный ветер, похожий на тайфун, вырвал их из окон квартир на юге Китая, где в течение последней недели установилась экстремальная погода. Об этом пишет CNN.
В общей сложности семь человек погибли в провинции Цзянси с тех пор, как в воскресенье, 31 марта, начались исключительно сильные ветры. От стихии пострадало более 5400 домов и 313 000 человек, из которых около 1600 пришлось эвакуировать в безопасное место.
Во вторник, 2 апреля, китайское метеорологическое управление объявило оранжевый уровень опасности — самый высокий в своей трехуровневой системе предупреждений — впервые с 2013 года.
По данным государственной телекомпании CCTV, в воскресенье во время сильных гроз и проливных дождей в столице провинции Наньчане погибли четыре человека и не менее 10 получили ранения. Среди них были женщина в возрасте 60 лет и ее 11-летний внук, которых вместе с матрасами вырвало из окон их квартиры сильным ветром. Еще одна 60-летняя женщина из того же здания также была выхвачена из окна. Все трое признаны погибшими.
По данным государственных СМИ, одна метеостанция зафиксировала скорость ветра, превышающую 12 баллов, что соответствует урагану первой категории, а 29 других зафиксировали ветры 10 и 11 баллов.
Из высотных домов в городе выбило кондиционеры, а более 2 000 деревьев были повалены.
Издание отмечает, что в последние годы Китай страдает от серии экстремальных погодных явлений. Прошлый год стал самым жарким за всю историю страны, так как страна борется с палящими волнами жары. С другой стороны, 22 января прошлого года в городе Цзиньтао в северо-восточной провинции Хэйлунцзян была зафиксирована самая низкая температура в истории страны -53 градуса по Цельсию (-63,4 градуса по Фаренгейту).
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