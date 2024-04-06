"Выхватывал" из квартир: в Китае люди стали жертвами сильного ветра (фото)

От стихии пострадало более 5400 домов и 313 000 человек, из которых около 1600 пришлось эвакуировать в безопасное место.

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Три человека погибли после того, как сильный ветер, похожий на тайфун, вырвал их из окон квартир на юге Китая, где в течение последней недели установилась экстремальная погода. Об этом пишет CNN.

В общей сложности семь человек погибли в провинции Цзянси с тех пор, как в воскресенье, 31 марта, начались исключительно сильные ветры. От стихии пострадало более 5400 домов и 313 000 человек, из которых около 1600 пришлось эвакуировать в безопасное место.

Во вторник, 2 апреля, китайское метеорологическое управление объявило оранжевый уровень опасности — самый высокий в своей трехуровневой системе предупреждений — впервые с 2013 года.

По данным государственной телекомпании CCTV, в воскресенье во время сильных гроз и проливных дождей в столице провинции Наньчане погибли четыре человека и не менее 10 получили ранения. Среди них были женщина в возрасте 60 лет и ее 11-летний внук, которых вместе с матрасами вырвало из окон их квартиры сильным ветром. Еще одна 60-летняя женщина из того же здания также была выхвачена из окна. Все трое признаны погибшими.

Ветер вырывал людей из окон вместе с матрасами Фото: Weibo

По данным государственных СМИ, одна метеостанция зафиксировала скорость ветра, превышающую 12 баллов, что соответствует урагану первой категории, а 29 других зафиксировали ветры 10 и 11 баллов.

Из высотных домов в городе выбило кондиционеры, а более 2 000 деревьев были повалены.

Издание отмечает, что в последние годы Китай страдает от серии экстремальных погодных явлений. Прошлый год стал самым жарким за всю историю страны, так как страна борется с палящими волнами жары. С другой стороны, 22 января прошлого года в городе Цзиньтао в северо-восточной провинции Хэйлунцзян была зафиксирована самая низкая температура в истории страны -53 градуса по Цельсию (-63,4 градуса по Фаренгейту).

Ранее Фокус сообщал, что сообщество Судного дня предлагает людям доступные бункеры на случай катастрофы. Компания Vivos занимается переоборудованием бывшей армейской базы в убежища, которые смогут позволить себе не только миллионеры.

Также стало известно, что через 500 лет японцы будут носить одинаковую фамилию. Согласно исследованию, тревожный сценарий станет реальностью, если в стране не разрешат супружеским парам сохранять свои родовые фамилии.